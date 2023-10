Adobe en est convaincu, l’IA générative change la donne. Grâce à ses nouveaux modèles Firefly de seconde génération dévoilés à l’occasion de sa conférence Adobe Max, tout collaborateur devient un créatif en puissance.

En mars dernier, à l’occasion d’Adobe Summit 2023, Adobe annonçait Firefly, un ensemble de modèles IA génératifs pour révolutionner la création et l’édition graphique. Depuis, l’éditeur a beaucoup peaufiné ses modèles. À l’occasion de sa conférence Adobe Max 2023 qui se tient cette semaine, l’éditeur a non seulement démontré sa maîtrise de ces nouvelles technologies mais aussi leur capacité à totalement révolutionner la chaîne de productions de contenus au sein des entreprises.

Adobe a ainsi présenté et lancé trois nouveaux modèles qui viennent compléter le portfolio « Firefly » :

* Firefly Image 2 : ‘Firefly image’ est le modèle de génération de photos et images au cœur du service « firefly.adobe.com ». Ce qui faisait jusqu’ici la force de Firefly, c’est son ergonomie et sa simplicité d’utilisation sans commune mesure avec Dall-E, Stable Diffusion ou MidJourney.

Avec sa seconde génération, Firefly conserve toute sa simplicité mais procure désormais des rendus spectaculaires qui n’ont plus rien à envier à MidJourney ou Dall-E 3.

Outre ses rendus étonnants de précision et de réalisme, Firefly Image 2 propose aussi de nouveaux réglages ultra simples d’emploi pour contrôler des caractéristiques de prise de vues comme si on pilotait un objectif photo : profondeur de champ, flou de mouvement et champ de vision, etc. Pour simplifier l’élaboration des prompts, l’A suggère automatiquement des formulations en fonction des rendus recherchés et aide – par complétion automatique – à la bonne formulation des requêtes. Enfin, comme le modèle Imagey de Google, Firefly Image 2 permet de forcer l’IA à s’aligner sur une charte graphique ou un style visuel grâce à une fonction nommée ‘Generative Match’ : il suffit simplement de lui télécharger une image exemple. L’IA s’en inspirera pour générer le contenu demandé dans le même style visuel. Brillant d’efficacité et de simplicité.

* Firefly Vector est à Illustrator ce que Firefly Image est à Photoshop. C’est un modèle qui génère automatiquement des images vectorielles à partir d’une description textuelle. L’IA veille à générer des illustrations facilement éditables imitant les aptitudes humaines à grouper les objets et à les superposer. Les images peuvent dès lors aisément être décomposées, éditées et manipulées avec Illustrator. Mieux encore, la nouvelle fonction « Generative Match » est ici aussi présente pour encourager l’IA à réaliser sa création dans un style visuel prédéterminé.

* Firefly Design Model est un nouveau modèle « text to template » destiné à Adobe Express (cf. encadré). Il permet à l’utilisateur, plutôt que de choisir un modèle pré-existant, de demander à l’IA de générer un modèle en le décrivant en langage naturel. L’éditeur explique que cette IA « peut générer des modèles pour tous les rapports d’aspect courants, pour la publicité Web, des prospectus imprimés, les réseaux sociaux et le web, permettant aux consommateurs de créer à la vitesse de leur imagination et aux TPE/PME d’accélérer la création de contenus pour un marketing plus efficace et plus personnalisé». Les modèles ainsi générés peuvent aisément être modifiés, ajustés et retravaillés à l’aide des outils d’édition d’Adobe Express avant leur publication.

Si Adobe Summit 2023 avait laissé entrevoir un futur de la création graphique centré autour de l’IA, Adobe Max vient confirmer que, six mois plus tard, ce futur est déjà là et n’a pas fini de métamorphoser les workflows de création de contenus dans les entreprises.

Adobe Express : le nouvel outil clé et « pour tous » d’Adobe

Présenté comme le compagnon idéal des outils créatifs d’Adobe, Adobe Express est le nouveau service vedette d’Adobe. Concurrent de Canva et Microsoft Designer, il permet de créer en quelques clics des publications destinées aussi bien à l’impression qu’à la diffusion Web ou sur les réseaux sociaux. Il propose une multitude de modèles que l’on peut personnaliser et éditer en quelques clics. Mais comme Canva et Microsoft Designer, c’est l’IA générative qui rendent ces outils incroyablement pratiques et rapides. Dopé à l’IA Firefly, « Express révolutionne la façon dont les personnes et les entreprises du monde entier transforment leurs idées en contenus remarquables et en campagnes de médias sociaux époustouflantes » explique l’éditeur. « Express est utilisé par des millions d’utilisateurs dans le monde – des étudiants aux indépendants en passant par les professionnels de la création, des petites entreprises aux plus grandes – pour créer des contenus sociaux captivants, des vidéos convaincantes, des PDF visuellement époustouflants, des cartes et des dépliants numériques, des rapports de lecture attrayants, des CV percutants et bien plus encore ».

L’IA permet de créer les contenus visuels, de retoucher ou compléter les images sans compétence graphique, de traduire les contenus en de multiples langues, le tout en interagissant en langage naturel et avec la souris avec l’utilisateur.

