À l’occasion de sa conférence Adobe Max, l’éditeur a lancé un nouvel outil de gestion de la chaîne de production de contenus centré sur l’IA générative pour accélérer tous les processus : GenStudio.

Sans surprise, l’IA générative est la véritable star de la conférence Adobe Max. Toute l’année, les IA génératives ont rythmé les grandes conférences IT. Mais elles n’ont pour l’instant pas encore autant réinventé les métiers et les processus que dans la chaîne de création de contenus. Au point aujourd’hui de totalement métamorphoser le portfolio d’Adobe voire même de métamorphoser l’éditeur lui-même dont les nouveaux produits (Firefly, Express…) contrastent par leur accessibilité et leur simplicité avec les outils historiques de l’éditeur que sont Photoshop, Illustrator ou Lightroom.

La nouvelle solution Adobe GenStudio annoncée cette semaine à Adobe Max 2023 illustre parfaitement cette nouvelle réalité. Elle utilise l’intelligence artificielle pour totalement transformer la chaîne de production de contenus des entreprises. Avec l’IA Firefly au cœur de cette nouvelle plateforme, la création de contenus n’a jamais été aussi fluide, personnalisée et ouverte à tous les collaborateurs.

Dans un monde où le contenu numérique est roi et où les réseaux sociaux fabriquent et détruisent les réputations, les entreprises sont constamment à la recherche de moyens d’accélérer et d’optimiser leur production de contenu pour mieux toucher leur public. Adobe, leader mondial des logiciels de création, a récemment lancé GenStudio, une solution qui promet de révolutionner la manière dont les marques créent et diffusent du contenu.

Fluidifier la chaîne de production de contenus

C’est une évidence, la demande de contenus numériques multimédias est en constante augmentation. Les marques sont confrontées au défi de produire du contenu diversifié et de qualité à un rythme effréné pour garder le contact avec les consommateurs et les atteindre dans leur quotidien. Cette pression a mis en évidence la nécessité de fluidifier et d’accélérer la chaîne de production de contenus, de l’idéation à la diffusion. Selon Adobe, GenStudio répond à ce besoin en offrant une solution de bout en bout qui intègre parfaitement divers outils Adobe, tels que Creative Cloud, Express et Experience Cloud en un tout logique et sans couture.

« La demande de contenus ne montre aucun signe de ralentissement, près des deux tiers des professionnels de l’expérience client s’attendant à ce qu’elle soit multipliée par cinq au cours des deux prochaines années », rappelle ainsi Amit Ahuja, vice-président directeur de l’activité Expérience numérique d’Adobe. « Adobe GenStudio permet de réduire à quelques minutes des tâches qui prendraient normalement des heures ou des jours, en accélérant le processus sans compromettre la qualité ou la cohérence de la marque ».

Quand l’IA crée et orchestre aux ordres de l’humain

Comme son nom le sous-entend, GenStudio réinvente la chaîne de production de contenus grâce à l’IA Générative. Firefly (la Gen IA d’Adobe) permet aux services marketing et produits de générer du contenu sur mesure, non seulement sécurisé pour une utilisation commerciale mais aussi conforme à la charte graphique de l’entreprise. En intégrant Firefly aux différents outils, l’IA permet de passer rapidement de l’idéation à la livraison de contenu, tout en garantissant qualité et cohérence. De plus, avec la possibilité de personnaliser les modèles Firefly en utilisant leurs propres actifs, les entreprises peuvent désormais créer du contenu qui résonne véritablement avec leur audience.

Couvrant toute la chaîne de bout en bout, idéation, création, production, activation, GenStudio est une offre qui combine Adobe Express (et ses modèles Firefly intégrés) pour générer, adapter et modifier en quelques clics des contenus qui sont ensuite hébergés et répertoriés dans Adobe Experience Manager Assets. GenStudio intègre également Adobe Workfront, Frame.io, Creative Cloud et Experience Manager pour mieux accompagner et suivre toutes les étapes, fluidifier les workflows, simplifier la réutilisation du contenu, tout en accélérant et en optimisant des processus traditionnellement longs et coûteux. La solution intègre également Adobe Analytics pour aider les équipes à mieux comprendre les contenus qui résonnent.

Construite sur l’IA générative et son potentiel, cette nouvelle offre promet non seulement d’accélérer la production, mais aussi de la rendre plus pertinente, personnalisée et efficace. Elle est née d’un besoin interne. Ainsi Adobe a aussi construit et imaginé GenStudio pour ses propres besoins. Et si l’on en croit l’éditeur, son adoption a permis de réduire de 33% les temps de production des campagnes sur les réseaux sociaux et d’améliorer de 12% le taux de clic sur les campagnes d’emailing !

 <

À lire également :