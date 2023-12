Coup dur pour Adobe. Face à l’hostilité des autorités de régulation des marchés, Adobe jette l’éponge et annonce renoncer à l’acquisition de son principal concurrent dans l’univers du design collaboratif d’UX, Figma.

Adobe et Figma annoncent leur décision commune d’annuler la procédure d’acquisition enclenchée en septembre 2022 et qui devait voir le premier engloutir le second pour 20 milliards de dollars.

Après plus d’un an de discussion voire de lutte face aux réticences de la Commission européenne et de la CMA britannique, les deux entreprises jettent l’éponge estimant n’avoir pas de solutions pour satisfaire ces autorités qui voyaient d’un très mauvais œil Adobe absorber l’un de ses principaux concurrents crédibles dans l’univers du graphisme vectoriel et du design/prototypage d’interfaces utilisateurs bien que les deux entreprises soient américaines.

« Adobe et Figma ne sont pas du tout d’accord avec les récentes conclusions des autorités de régulation, mais nous pensons qu’il est dans notre intérêt respectif d’aller de l’avant de manière indépendante », explique ainsi Shantanu Narayen, président-directeur général d’Adobe. Inutile de faire traîner plus longtemps un deal qui ne se fera pas. « Adobe et Figma partageaient une vision commune pour redéfinir l’avenir de la créativité et de la productivité, mais nous restons bien positionnés pour capitaliser sur notre énorme opportunité de marché et notre mission de changer le monde grâce à des expériences numériques personnalisées. »

Voilà une décision qui ne fait pas les affaires d’Adobe. D’abord, parce que le leader du marché graphique va devoir payer à Figma (qui redevient un puissant concurrent) des indemnités compensatoires de résiliation qui n’ont pas été révélées mais doivent s’élever à plusieurs centaines de millions de dollars. Ensuite, parce que cet échec laisse le champ libre à une acquisition de Figma par un Google ou un Microsoft, ce qu’Adobe cherchait justement à éviter en absorbant son concurrent à Adobe XD.

Il n’est pas exclu qu’Adobe, afin d’enrichir son offre UX, jette son dévolu sur un autre acteur de ce marché comme JustInMind, FluidUI, ou InVision.

À moins que l’éditeur ne préfère, plus simplement, intensifier sa R&D en IA générative pour enrichir son Firefly.

