Avec Project Astra, Google démontre une nouvelle génération d’assistant IA capable de percevoir et comprendre le monde réel afin de répondre aux questions de l’utilisateur sur ce qu’il voit et interagir avec lui en vocal de façon plus fluide et contextualisée.

Cette semaine, OpenAI a fait entrer l’IA générative dans une nouvelle ère, celle des modèles multimodaux temps réel, pour proposer des interactions vocales plus humaines et engendrer une nouvelle génération d’assistants vocaux.

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir Google répondre du tac au tac à son concurrent même si son « Project Astra » ne sera pas disponible avant plusieurs mois. Project Astra démontre comment les modèles Gemini peuvent être utilisés pour converser en temps réel et pour percevoir le monde physique par le biais du smartphone ou d’une Webcam.

Désormais, les Siri, Google Assistant et autres Alexa appartiennent au passé. Il est l’heure d’accueillir une nouvelle génération d’assistants audios non seulement plus intelligents, plus conversationnels mais aussi plus connectés avec le monde qui vous entoure.

Dans une vidéo par ailleurs partagée sur YouTube, l’éditeur a démontré comment les smartphones ou des lunettes connectées pourraient à l’avenir, grâce à l’IA, capter le monde physique et se transformer en assistants vocaux intelligents ancrés dans la réalité.

« Pour être vraiment utile, un assistant IAdoit comprendre et répondre au monde complexe et dynamique tout comme le font les humains – absorber et se souvenir de ce qu’il voit et entend pour comprendre le contexte et agir. Il doit également être proactif, éducable et personnalisé, afin que les utilisateurs puissent lui parler naturellement, sans décalage ni délai » explique l’éditeur.

Project Astra combine tous les efforts R&D de Google Deepmind pour créer des IA capables de comprendre des informations multimodales tout en réduisant les temps de réponse à quelque chose de conversationnel. Project Astra concrétise la façon dont les prochains modèles Gemini vont percevoir le monde, raisonner et converser afin de rendre le rythme et la qualité de l’interaction plus naturels.

Bien évidemment, il existe un gouffre entre les démonstrations Live d’OpenAI et les vidéos enregistrés dans les labos de Google Deepmind. Néanmoins, le potentiel est là et Google démontre qu’il « colle » aux innovations du moment et talonne de près OpenAI.

Il faudra donc encore attendre quelques mois avant de voir ce projet se concrétiser sur nos smartphones Android.

