Présentés à Google Cloud Next 2024, Gemini Cloud Assist et Gemini Code Assist mettent une nouvelle fois en évidence le potentiel transformateur de l’IA dans le secteur IT, promettant une révolution en cours dans la gestion des infrastructures cloud et le développement de logiciels.

L’évènement Google Cloud Next 2024 qui se tient cette semaine permet à Google de petit à petit étendre l’application de ses modèles Gemini à tous ces services IA et à multiplier les fonctionnalités d’assistance.

Car l’IA reste un outil finalement très universel qui trouve ses cas d’usage dans tous les secteurs et tous les métiers. Et notamment dans les activités IT et Dev de toute entreprise.

Profitant du potentiel de ses modèles Gemini, Google Cloud réinvente l’administration des infrastructures Cloud ainsi que le développement des applications avec deux nouveaux assistants conversationnels capables de générer automatiquement codes et recommandations : Gemini Cloud Assist et Gemini Code Assist…

Gemini Cloud Assist : le conseiller IA des IT

Gemini Cloud Assist est un assistant IA conversationnel spécialisé sur tous les aspects IT de Google Cloud et directement intégré dans la console Google Cloud.

Gemini Cloud Assist offre une assistance personnalisée et contextuelle tout au long du cycle de vie du développement logiciel. Il comprend vos ressources Google Cloud et peut vous aider à concevoir de nouveaux designs, déployer des charges de travail, gérer des applications, résoudre des problèmes, et optimiser non seulement les performances mais aussi les coûts de vos workloads cloud.

Par exemple, Gemini Cloud Assist peut générer des configurations d’architecture sur mesure en fonction de vos besoins, simplement en décrivant en langage naturel le résultat de conception souhaité. Il fournit également des explications détaillées sur la logique de ses suggestions.

Il peut identifier les mauvaises pratiques tels que les environnements de développement/test laissés en fonctionnement ou les clusters oubliés, contribuant ainsi à réduire vos dépenses cloud.

L’IA peut aussi vous aider à dépanner vos infrastructures Cloud en identifiant les causes profondes et fournissant des recommandations éclairées non seulement pour fiabiliser vos infrastructures mais aussi améliorer vos applications Cloud natives.

Gemini Cloud Assist peut aussi vous aider dans votre quête de conformité ou d’approche souveraine. Il sait par exemple respecter la résidence régionale des données, confinant vos données au repos à la région ou à l’emplacement géographique spécifié.

De quoi rendre le stressant travail des équipes IT chargées du cloud bien plus serein.

Gemini Code Assist : l’IA qui souffle à l’oreille des développeurs

S’il est un domaine où l’IA générative est en train de bouleverser toutes les habitudes et redéfinir le rôle même de ses acteurs, c’est bien l’univers du développement. Avec ses étonnantes facultés à générer, commenter, corriger du code informatique, l’IA générative transforme le métier de développeurs en profondeur.

Certes les assistants au développement sont aujourd’hui légion : Tabnine, Kite, Ellipsis, Codota, SourceAI, Codex, AWS Code Whisperer, Pythagora, … Mais un domine très largement le marché : Github Copilot.

Google disposait déjà d’un outil d’aide au développement dénommé Duet AI Code Assist basé sur le modèle génératif Codey de Google. L’offre n’a jusqu’ici pas connu la popularité de ses concurrents, mais les choses devraient rapidement changer.

À Google Cloud Next 2024, Google a annoncé une refonte totale de son service désormais dénommé « Gemini Code Assist ». Comme son nom le suggère, le service s’appuie désormais sur le modèle Gemini 1.5 Pro et sa spectaculaire fenêtre contextuelle de 1 million de tokens. Une capacité qui lui permet d’analyser d’une traite jusqu’à 30.000 lignes de codes mais aussi d’analyser l’ensemble de votre base de codes pour se familiariser à vos contextes, habitudes de développement et guidelines de programmation. L’assistant IA s’intègre directement à votre IDE (pour l’instant Visual Studio Code ou JetBrains) et peut analyser les codes à travers de multiples « repositories » en local ou sur le cloud (dont GitHub, GitLab, Bitbucket).

Gemini Code Assist se démarque par deux fonctionnalités clés :

« Full Codebase Awareness » permet aux développeurs d’effectuer des changements à grande échelle dans l’ensemble de leur base de code, que ce soit pour y implémenter de nouvelles fonctionnalités, mettre à jour des dépendances, corriger une mauvaise pratique, mettre à niveau des versions ou exécuter une revue de codes (afin de repérer où est utilisée une fonction vulnérable par exemple).

« Code Customization » permet aux entreprises de personnaliser Gemini Code Assist à leurs contextes, ce qui permet au LLM de se montrer plus précis et de générer moins d’erreurs.

Reste désormais à Google de rapidement faire sortir ces technologies encore en Preview privée pour les mettre entre les mains de tous les IT. Il n’y a pas de temps à perdre. Car la concurrence avance vite et Github Copilot dévore les parts de marché à grande vitesse (+200% de croissance ces 12 derniers mois).

