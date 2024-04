Google Workspace s’enrichit d’un nouveau module, Google Vids, qui permet de créer des vidéos d’entreprise dans un esprit très similaire à la création de présentation sous Google Slides, avec l’assistance d’une IA qui rédige pour vous le script et peut générer les voix « Off » de vos messages marketing…

Google Docs, Sheets et Slides ont un nouveau compagnon. Il s’appelle « Vids » et permet de créer des vidéos un peu comme on crée des présentations avec Slides. Vous venez simplement assembler sur une timeline (une ligne temporaire) des images, vidéos et messages textuels accompagnés de musiques et/ou commentaires audio. Une IA vous assistant à tout instant pour vous conseiller dans l’écriture du script et dans la production. L’IA peut ainsi générer un premier storyboard que vous pouvez ensuite éditer et compléter puis dans un second temps générer un premier « draft » (brouillon) en fonction du style que vous aurez préalablement choisi. En appui sur le style et les thèmes du storyboard, l’IA récupère automatiquement des vidéo, images et musiques de fond depuis un catalogue d’éléments en ligne. Puis l’IA peut utiliser ses capacités « Text to Speech » pour lire vocalement vos messages en synchronisation avec les images.

Au-delà de cette IA d’assistance omniprésente, Vids se distingue par son interface utilisateur très inspirée de Slides qui permet à plusieurs personnes de collaborer simultanément sur la création d’une même vidéo.

Vids demeure un concept assez atypique. Ce n’est pas un outil d’édition vidéo classique dans l’esprit d’un Microsoft Clipchamp ou d’un Adobe Premiere. Son objectif n’est pas de produire des films mais plutôt des vidéos d’entreprise comme des speechs, des formations, des présentations de produits, des supports de vente, sans rentrer dans des concepts de production vidéo. Le mantra de l’outil c’est que si vous pouvez faire une présentation Slides (ou PowerPoint) alors vous pourrez tout aussi bien faire une vidéo avec Vids.

Le résultat obtenu n’est d’ailleurs pas très différent de ce que l’on obtient en enregistrant en vidéo une présentation PowerPoint diffusée en visio. L’outil s’inscrit dans une nouvelle tendance qui veut que les collaborateurs fassent de plus en plus passer leurs messages via des vidéos que via des présentations PowerPoint ou des écrits (emails, rapports, etc.). Une tendance aujourd’hui portée par des acteurs comme Loom, Wistia, Clip by CLickUp, Sendspark, Zight, Descript…

Vids est actuellement en Bêta privée. L’outil pourrait être plus largement accessible en preview en juin, mais ne devrait au final être accessible qu’aux utilisateurs détenteurs d’un abonnement Gemini for Workspace.

