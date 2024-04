Android Studio, l’IDE officiel de l’univers Android, adopte lui aussi le nouveau modèle IA Gemini Pro de Google pour assister les développeurs au quotidien. Mais les codeurs européens devront patienter…

Alors que l’évènement Google Cloud Next’2024 ouvre ses portes ce soir à 18H00, de premières informations commencent à tomber. Et sans surprise, on y parlera beaucoup d’IA et de Gemini.

En prélude à sa grande messe du cloud, Google annonce intégrer son modèle génératif Gemini 1.0 Pro au sein d’Android Studio, l’environnement de développement (IDE) officiel de Google pour créer des applications natives pour smartphones et tablettes animés par son célèbre système d’exploitation.

L’an dernier, Google avait annoncé intégrer dans Android Studio une fonctionnalité dénommée « Studio Bot » : un assistant de programmation dopé à l’IA générative capable d’analyser du code existant, de commenter votre code, de compléter des morceaux de code mais aussi et surtout de générer du code à partir d’explications exprimées en langage naturel.

A l’occasion de Next’2024, Google annonce une refonte de cette fonctionnalité désormais dénommée « Gemini in Android Studio » et animé par le modèle conversationnel Gemini 1.0 Pro.

Google poursuit donc sa stratégie qui consiste désormais à appliquer le nom « Gemini » à toutes les IA incorporées à ses services et produits.

« Gemini in Android Studio est un assistant de codage, animé par l’IA, auquel on peut accéder directement dans l’IDE », explique Sandhya Mohan, chef de produit chez Google. « Il peut accélérer votre capacité à développer plus rapidement des applications Android de haute qualité en vous aidant à générer du code pour votre application, en fournissant des compléments de code complexes, en répondant à vos questions, en trouvant des ressources pertinentes et plus encore – le tout sans jamais avoir à quitter Android Studio. »

Google affirme que la fonctionnalité a été développé dans le respect des propriétés intellectuelles et de la confidentialité des projets des développeurs. Par défaut, il n’utilise que l’historique des conversations pour s’informer du contexte et l’on peut lui confier du contexte additionnel si nécessaire. Par ailleurs on peut lui interdire l’accès à certains dossiers et fichiers.

Enfin, et ce n’est pas anodin, cet assistant IA peut aussi vous aider à produire plus facilement des IA génératives à partir d’un nouveau modèle « Gemini API Starter Project » exploitant les modèles Gemini de Google.

La fonctionnalité n’est pour l’instant disponible qu’en Preview. Elle est gratuite le temps de cette preview mais il n’est pas exclu que son accès devienne payant lors du passage à la version finale. Mais cette preview souffre d’une limite très importante : bien qu’accessible dans 180 pays, elle n’est pas accessible aux développeurs de l’Union Européenne. Il va falloir s’y habituer, les IA américaines arrivent désormais toujours avec retard dans nos contrées (cf Gemini Advanced, Claude 3, etc.).

