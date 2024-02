Petit à petit, Google place ses pions et tente de faire son retard sur OpenAI. L’éditeur base désormais toute sa stratégie IA sur ses nouveaux modèles Gemini enfin disponibles à l’international via son IA conversationnelle Bard.

C’est fait! Bard bénéficie désormais en France du nouveau modèle Gemini Pro, incontestablement supérieur au précédent modèle PaLM2. À l’usage, les réponses de Bard se révèlent plus pertinentes et plus rapides avec Gemini Pro. « Cette mise à niveau permettra d’étendre les capacités de Bard à comprendre, résumer, raisonner, réfléchir, écrire et planifier » explique l’éditeur. Gemini Pro est donc disponible en France et en Français mais aussi dans 40 autres langues et depuis 230 autres pays.

Autre nouveauté désormais disponible en France, la fonction « Double Check » permet de demander à Bard de vérifier s’il existe du contenu corroborant sa réponse. Si c’est le cas, il suffit de cliquer sur les phrases surlignées pour accéder à la page contenant des informations complémentaires ou contradictoires.

Google progresse nettement mais la pertinence des réponses de Bard paraît encore légèrement en retrait sur ChatGPT Plus ou Copilot quoique beaucoup plus rapides. Tout dépend un peu de ce que l’on cherche à obtenir. Bard a tendance à être beaucoup trop bavard, ce qui peut être un atout parfois.

En outre, Bard ne dispose pas encore de la richesse fonctionnelle de ChatGPT Plus et Copilot qui disposent désormais de fonctions très avancées comme la génération d’images, le support des plugins, le support des GPTs (sur ChatGPT Plus), le support de la génération d’images.

Mais la comparaison n’est pas très juste. On attend toujours que Google dévoile dans les prochains jours ou prochaines semaines son « Bard Advanced » version payante (comme ChatGPT Plus et Copilot Pro) qui non seulement sera animé par le très prometteur modèle multimodal « Gemini Ultra » (et non le Gemini Pro de la version gratuite) mais devrait aussi offrir plugins et autres fonctionnalités avancées.

Côté génération d’images à partir de descriptions textuelles, Google devrait également prochainement étendre l’accès à son outil de génération ImageFX aux pays européens. S’appuyant sur le nouveau modèle Imagen 2 de Google, l’outil se présente en concurrent de Microsoft Creator, Dall-E et Adobe Firefly. Aux US, Google a commencé à intégrer la génération d’images directement dans Bard. Une fonctionnalité qui n’est pas encore disponible dans nos contrées européennes.

Autre annonce, qui une fois encore ne concerne que les USA, Google va déployer en expérimentation de l’IA générative au cœur de Google Maps. Typiquement, Maps va désormais savoir répondre à des requêtes telles que « où manger une pizza vegan à proximité? », « où trouver des épices asiatiques près de chez moi? », etc. En intégrant les LLMs au coeur de Maps, Google cherche à rendre son service de cartographie plus utile au quotidien et surtout plus interactif. « Nous introduisons une nouvelle façon de découvrir des lieux, grâce à l’IA générative peu importe la spécificité, l’originalité ou l’étendue de vos besoins », explique Miriam Daniel, vice-présidente de Google. « Il vous suffit de dire ce que vous cherchez et nos modèles à langage étendu (LLM) analyseront les informations détaillées de Maps sur plus de 250 millions de lieux et les informations de notre communauté de plus de 300 millions de contributeurs pour faire rapidement des suggestions d’endroits à visiter. »

Sans précipitation, Google continue donc d’intégrer ses IA génératives au cœur de tous ses services. On a également appris cette semaine l’intégration de Bard dans Messages pour vous aider à répondre à vos SMS et échanges par messageries. Avec pour l’instant un bémol un peu gênant. Pour en profiter, tout au moins pendant la période expérimentale, les conversations sont enregistrées pour compléter l’apprentissage de Bard et peuvent même être vues et analysées par les experts IA de Google.

À lire également :