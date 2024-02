Même si les investisseurs s’inquiètent sur l’évolution des revenus publicitaires, Google a terminé l’année 2023 avec des résultats en forte hausse, bien au-dessus des prévisions du marché et un résultat Q4 qui voit les bénéfices de Google s’envoler.

« Nous sommes satisfaits de la solidité continue de notre division Search et de la contribution croissante de YouTube et du cloud à nos résultats. Chacun de ces Business bénéficie déjà de nos investissements et de nos innovations en matière d’IA. Alors que nous entrons dans l’ère Gemini, le meilleur reste à venir » a déclaré avec une évidente satisfaction Sundar Pichai, CEO d’Alphabet et de Google.

Il y a en effet matière à satisfaction surtout que l’année 2023 avait démarré avec un « Code Rouge » déclenché par Sundar Pichai inquiet de voir les technologies d’OpenAI et Microsoft potentiellement mettre en péril à court terme son essentiel business de la Recherche et de la pub associée.

Mais point de danger immédiat apparemment. Le groupe Alphabet (maison mère de Google) clôture le quatrième trimestre 2023 sur un Chiffre d’Affaires trimestriel de 86,3 milliards de dollars (en hausse de 13% par rapport à Q4-2022) avec un bénéfice net de 20,7 milliards de dollars (en hausse de 34%) !

Sur l’ensemble de l’année 2023, Alphabet réalise un CA annuel de 307,4 milliards de dollars (9% de hausse par rapport à 2022, à titre de comparaison, rappelons que le Budget de la France en 2023 était de 312 milliards d’euros) et un bénéfice net de 73,8 milliards de dollars (25% de hausse).

Les défis du groupe restent cependant toujours les mêmes. Alphabet n’existe que par Google qui représente 99% de son CA. Et Google vit essentiellement de la publicité : 76% de ses revenus proviennent de la publicité (soit 65,5 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023), Google Search y contribuant à hauteur de 48 milliards et You Tube Ads à hauteur de 9,2 milliards.

Et c’est d’ailleurs ce qui inquiète les investisseurs alors que 2024 démarre sur de mauvaises nouvelles tant sur le front de l’emploi, des indicateurs macro-économiques que de la confiance des entreprises comme des ménages. Le marché de la publicité pourrait se tasser et handicaper lourdement le groupe.

Côté cloud, les nouvelles sont plutôt bonnes. Pour la première fois de son histoire (démarrée il y a 15 ans), Google Cloud affiche des bénéfices annuels ! La division Cloud a réalisé un Chiffre d’Affaires trimestriel de plus 9 milliards de dollars en hausse de 26% par rapport au quatrième trimestre 2022. Sur l’année 2023 complète, la division réalise même un bénéfice de plus de 1,5 milliard de dollars bien aidé par un quatrième trimestre où les bénéfices ont atteint 864 millions de dollars (contre une perte de 186 millions de dollars sur Q4-2022).

À noter que le groupe comptait, fin 2023, 182.502 employés contre 190.234 fin 2022.

À lire également :