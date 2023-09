Google a annoncé aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités pour son chatbot Bard, disponible en France depuis le 13 juillet dernier. Ces nouveautés visent à améliorer l’expérience utilisateur et à rendre Bard encore plus utile au quotidien en le connectant aux services Google.

Doucement mais sûrement, Google est en train d’imposer Bard dans le paysage. Longtemps considéré comme inférieur à ChatGPT aussi bien dans la pertinence des résultats que dans sa capacité à entretenir des conversations, Bard ne cesse de progresser au fil des versions au point de se montrer mois après mois un peu moins comme une expérimentation et un peu plus comme une vraie alternative signée Google.

D’ailleurs, si l’on en croit les mesures de SimilarWeb, l’IA conversationnelle de Google attirerait déjà 200 millions de visiteurs par mois.

L’éditeur vient d’introduire de nouvelles fonctionnalités dans la version anglaise de son IA. La version française – qui est volontairement en retard – accède quant à elle aujourd’hui aux améliorations ergonomiques apportées en juin dernier à la version anglaise.

Les principales nouvelles fonctionnalités de la version anglaise étaient très attendues.

La première ressemble beaucoup à ce que fait Bing Chat et permet de vérifier la véracité des affirmations générées par Bard en réalisant d’un clic une recherche Google. Chaque affirmation apparaît sous forme d’un lien cliquable qui lance automatiquement un « Google it » pour vérifier ce que connaît le moteur de recherche.

Le seconde permet à Google de rattraper son principal retard sur ChatGPT : Les Bard Extensions sont l’équivalents des fameux « Plugins » de ChatGPT ! L’idée à termes est de permettre d’interconnecter Bard à tous les services du Web afin non seulement de lui inculquer de nouveaux savoirs et de nouvelles capacités mais également de lui permettre de passer à l’action.

Dans un premier temps, les extensions permettent en réalité à Bard de dialoguer avec les services clés de Google. Selon l’éditeur, les extensions constituent « une toute nouvelle façon d’interagir et de collaborer avec Bard ».

Grâce aux extensions, Bard peut trouver et afficher des informations pertinentes à partir des principaux services de Google à commencer par Gmail, Docs, Drive, Google Maps, YouTube, Google Flights et Google Hotels, même lorsque les informations dont vous avez besoin sont réparties entre plusieurs applications et services.

Google donne deux exemples :

Le premier est celui typique de la planification d’un voyage entre amis : « si vous planifiez un voyage au Grand Canyon (un projet qui occupe de nombreux onglets), vous pouvez désormais demander à Bard d’extraire de Gmail les dates qui conviennent à tout le monde, de consulter les informations en temps réel sur les vols et les hôtels, d’obtenir l’itinéraire de Google Maps jusqu’à l’aéroport et même de regarder des vidéos YouTube sur les activités à faire sur place, le tout au cours d’une seule et même conversation ».

Le second est celui de la préparation d’un entretien d’embauche : « imaginez que vous postulez à un nouvel emploi et que vous utilisez Bard pour vous aider dans votre démarche. Vous pourriez demander à Bard de « trouver mon CV intitulé Juin 2023 dans mon Drive et de le résumer en un court paragraphe de déclaration personnelle », et de continuer à collaborer à votre nouvelle lettre de motivation ».

Des annonces qui viennent confirmer le sentiment laissé par les annonces de Google Next 2023 : Google a déjà rattrapé le retard pris au démarrage sur OpenAI et Microsoft.

