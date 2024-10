Alors que le monde est plutôt en crise, et même en crises (géopolitiques, sociales, economiques…), Google annonce des résultats pour le troisième trimestre calendaire (Q3-2024) très supérieurs aux attentes de Wall Street !

26,3 milliards de bénéfices trimestriels (en hausse de 33%) pour un CA trimestriel de 88,3 milliards de dollars (en hausse de 15%) ! « L’élan à travers l’entreprise est extraordinaire » s’est enthousiasmé Sundar Pichai, CEO d’Alphabet et Google, en annonçant les résultats du groupe. Il y a de quoi être enthousiaste, c’est sûr. Google ne connaît pas la crise. « Notre engagement envers l’innovation, ainsi que notre vision et nos investissements à long terme dans l’IA, portent leurs fruits, avec des consommateurs et partenaires qui bénéficient de nos outils d’IA. Nous avons généré une forte croissance des revenus ce trimestre, et nos efforts continus pour améliorer l’efficacité ont permis d’améliorer les marges. J’ai hâte de stimuler davantage d’avancées pour les consommateurs, les clients et les créateurs dans le monde entier. »

On l’a compris, le CEO de Google voit dans l’engouement pour l’IA générative le moteur de ce trimestre plus que dynamique.

Mais bien évidemment – et comme toujours – c’est la pub qui est le véritable propulseur des résultats de l’entreprise. Et quand la pub va bien, c’est tout Google/Alphabet qui va bien. Ainsi Google Search voit ses revenus croître de 12,2% pour un CA de 49,4 milliards de dollars. Les revenus « Pub » de YouTube sont en croissance de 16,3% et atteignent 8,9 milliards de dollars. Au total, les revenus publicitaires représentent ce trimestre plus de 66% des rentrées d’Alphabet.

Reste que deux autres résultats viennent booster le CA du groupe.

Tout d’abord la division « platforms & devices » affiche une surprenante croissance de 28% pour atteindre les 10,7 milliards de dollars sur le trimestre. Apparemment, les nouveaux Pixel 9 se vendraient bien.

Et surtout, Google Cloud explose les compteurs avec une croissance du CA trimestriel de 35% (par rapport à Q3-2023) et des revenus trimestriels qui dépassent allègrement les 11 milliards de dollars. Et si on en croit Sundar Pichai, l’IA y est pour beaucoup, avec notamment une forte adoption de la plateforme Vertex AI.

Pour en savoir plus : 2024q3-alphabet-earnings-release.pdf

