Décidément, les rumeurs autour de l’IA fusent en cette fin d’année. Après la rumeur Orion démentie par OpenAI, c’est au tour du site « The Information » de révéler un projet secret de Google nommé « Project Jarvis », qui un peu à la manière du dernier modèle d’Anthropic, peut prendre le contrôle du navigateur Web pour agir à votre place.

Avec la tendance des « Agents IA », l’IA générative se transforme ces derniers mois d’une IA qui discute en une IA qui agit.

Et les choses vont très vite. La semaine dernière, Anthropic dévoilait son nouveau modèle « Claude 3.5 Sonnet New » accompagné d’une API enrichie d’une fonction « Computer Use » (en preview limitée) : l’IA peut lire votre écran PC, l’interpréter, mais aussi contrôler la souris et le clavier pour automatiser des tâches répétitives et remplir automatiquement des formulaires.

Cette tendance à voir les IA « contrôler » le PC pour agir en votre nom se confirme avec la nouvelle rumeur du moment signée « The Information ». Le site explique que Google serait en train de peaufiner son modèle « Gemini 2.0 » associé à une nouvelle fonctionnalité dénommée « Project Jarvis ». Apparemment, Project Jarvis ne prend pas entièrement le contrôle du PC mais uniquement le contrôle du navigateur Web Chrome pour vous aider dans vos recherches, dans vos achats en ligne, dans la réservation de vols ou d’hôtels.

Dit autrement, Project Jarvis est un « agent IA de contrôle du PC » qui peut interpréter le contenu affiché par le navigateur Chrome, interagir avec, remplir des champs de saisie, cliquer sur les boutons, en fonction de ce que vous lui avez demandé. L’objectif consiste à rendre la navigation sur Internet plus intuitive et plus productive, notamment par une forte intégration de cette IA à l’écosystème Google (Gmail, Google Docs, et Drive).

Au passage, on sourira du choix du nom du projet. Nul doute que « Project Jarvis » est un clin d’œil au fameux « J.A.R.V.I.S » de Tony Stark dans la série de films Iron Man, l’IA qui collabore en temps réel avec le super héros et pilote son armure. JARVIS étant l’acronyme de Just a Rather Very Intelligent System (Juste un système plutôt très intelligent).

Si la rumeur se confirme (pour rappel, OpenAI a démenti les rumeurs de sortie prochaine d’Orion) Project Jarvis pourrait être dévoilé en Décembre prochain en même temps que le modèle Gemini 2.0 pour une disponibilité en 2025 après une longue période en preview limitée.

