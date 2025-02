AMD et Intel ont publié cette semaine les résultats de leur quatrième trimestre 2024 marquant également la clôture de leur année fiscale 2024. Et, clairement, bien que luttant sur les mêmes marchés, les deux entreprises n’ont pas la même trajectoire.

Au quatrième trimestre 2024, AMD et Intel ont – dans leur lutte face à Nvidia et leur volonté de s’imposer sur les PC comme les serveurs mais aussi Qualcomm sur les PC et l’embarqué – ont présenté des résultats financiers contrastés, reflétant des dynamiques de marché et des stratégies distinctes.

AMD : Croissance significative malgré des défis dans certains segments

AMD a enregistré un chiffre d’affaires record de 7,66 milliards de dollars au Q4 2024, soit une augmentation de 24 % par rapport à l’année précédente avec un bénéfice net de 482 millions de dollars, des résultats supérieurs aux attentes de Wall Street. Cette performance a été principalement soutenue par le segment des centres de données, qui a généré un revenu de 3,9 milliards de dollars, en hausse de 69 % sur un an, grâce à l’adoption accrue des processeurs EPYC et à la montée en puissance de ses GPU AMD Instinct bâtis pour l’IA.

Dopé par des ventes d’AMD Ryzen en progression de 58%, le segment « PC » d’AMD termine l’année sur un trimestre record avec un CA trimestriel de 2,3 milliards de dollars, signe d’une adoption croissante des processeurs AMD chez les constructeurs de PC mobiles.

En revanche deux mauvaises surprises viennent jeter un léger froid sur ce tableau coloré. Tout d’abord, le segment du gaming a étonnamment sous-performé alors que le 4ème trimestre est généralement favorable à ce segment. Ce segment a réalisé un CA trimestriel de 563 millions en chute libre de 59% par rapport à l’an dernier. En cause, les baisses de ventes de consoles chez Microsoft et Sony mais aussi une concurrence d’Intel plus marquée sur les machines nomades.

Autre désillusion, le monde de l’embarqué n’a pas tenu ses promesses. AMD y affronte de nombreux acteurs mais c’est surtout la montée de Nvidia et Qualcomm dans ce segment qui doit inquiéter. Le segment termine l’année avec un trimestre en baisse de 13% et un CA trimestriel de 923 millions de dollars.

Sur l’ensemble de l’année 2024, AMD réalise un chiffre d’affaires de 25,8 milliards de dollars avec une marge opérationnelle en croissance de 49% et un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars.

« Le chiffre d’affaires annuel du segment Data Center a presque doublé avec l’accélération de l’adoption des processeurs EPYC et nous avons réalisé plus de 5 milliards de dollars de revenus avec les accélérateurs AMD Instinct. Pour 2025, nous voyons des opportunités claires de croissance continue basées sur la force de notre portefeuille de produits et la demande croissante en informatique haute performance et adaptative » s’est réjouie Lisa Su, CEO d’AMD.

Pour le premier trimestre 2025, AMD anticipe un chiffre d’affaires d’environ 7,1 milliards de dollars, légèrement supérieur aux estimations des analystes.

L’année 2025 s’annonce intense avec la sortie des Ryzen 9000 mais aussi des nouveaux AMD Ryzen AI Serie Max pour PC mobiles et surtout des processeurs pour serveurs « EPYC Turin » (lancés en fin d’année dernière). Par ailleurs, AMD n’abandonne pas le combat contre Nvidia alors que ses GPU Instinct MI connaissent un succès croissant. La firme croit tenir avec sa série AMD Instinct MI350 une arme à la hauteur de ses espoirs : elle sera basée sur la nouvelle architecture CDNA4, qui représente une refonte complète par rapport aux générations précédentes.

Intel : Réduction des pertes mais des défis persistants

De son côté, le géant récemment déchu du Dow Jones, Intel, a rapporté un Chiffre d’Affaires trimestriel de 14,3 milliards de dollars au Q4 2024, en légère diminution de 7 % par rapport à l’année précédente, mais étrangement supérieur aux 13,4 milliards que le fondeur anticipait. Et Intel enregistre à nouveau une perte nette de 126 millions de dollars, une amélioration par rapport à la perte de 16,6 milliards de dollars du trimestre précédent et surtout une perte très inférieure au 700 millions de dollars anticipés par les analystes de Wall Street.

La division Intel Foundry affiche un CA trimestriel de 4,5 milliards de dollars en baisse de 13%.

Les segments Client Computing Group et Data Center and AI ont respectivement généré des revenus de 8,0 milliards de dollars (en baisse de 9 %) et 3,4 milliards de dollars (en baisse de 3 %). Le seul secteur en croissance est la division « Network & Edge » qui grimpe de 10% avec un CA trimestriel de 1,6 milliard de dollars.

Sur l’année 2024, Intel aura finalement réalisé un CA de 53,1 milliards de dollars en baisse de 2% pour une perte globale nette de 18,8 milliards (contre un bénéfice net de 1,7 milliard en 2023). Le groupe a clairement passé une mauvaise année 2024 ce qui explique largement le remerciement de Pat Gelsinger en décembre dernier.

Et 2025 s’annonce également difficile. Intel ne prévoit pas de sortir de nouveaux processeurs pour « Desktop » cette année, alors même que la génération actuelle peine à séduire. Tous les efforts sont concentrés sur la mise à l’échelle de sa technologie de fabrication « 18A » dont dépend la prochaine génération de processeurs Intel Core Ultra mobiles « Panther Lake » attendue en fin d’année 2025. Les CPU Desktop devront attendre la génération « Nova Lake » en 2026 pour retrouver des couleurs.

Côté serveur, Intel dépose les armes sur l’IA – au moins en 2025 – et annonce l’abandon des « Falcon Shores » qui devaient succéder à Gaudi 3. Et du côté des CPU, les futurs XEON « Clearwater Forest » en technologie 18A ont été également repoussés d’un an pour une sortie en 2026.

Malgré ces défis, Intel met en avant ses efforts de réduction des coûts et sa focalisation sur l’efficacité opérationnelle. Pour le premier trimestre 2025, Intel prévoit un chiffre d’affaires compris entre 11,7 et 12,7 milliards de dollars, reflétant une faiblesse saisonnière et des incertitudes macroéconomiques.

On le voit, AMD et Intel sont clairement sur des trajectoires différentes. Il sera intéressant de passer à la loupe les résultats Q4 de Qualcomm attendus cette nuit pour éclairer les évolutions des trois fabricants de puces PC.

