C’était probablement l’inévitable conséquence d’une terrible année pour Intel : Pat Gelsinger, ancien d’Intel revenu à sa tête en sauveur, aura relancé la dynamique d’innovation d’Intel mais pas réussi à redresser la barre économique. Il annonce sa démission à la tête d’Intel et du Board de l’entreprise, à effet immédiat.

À l’instar du départ précipité de Carlos Tavares à la tête de Stellantis, la démission de Pat Gelsinger à la tête d’Intel ressemble bien davantage à une éviction pure et simple.

Arrivé en 2021 dans une entreprise moribonde qu’il connaissait bien (il en a été CTO jusqu’en 2009 avant de prendre les reines de VMware), Pat Gelsinger avait tout du profil « sauveur ». Père de mythique processeur 80486 et considéré comme l’un des concepteurs du port USB et du WIFI, l’homme avait les compétences techniques et l’énergie pour redonner un souffle d’innovation au géant des microprocesseurs.

Très rapidement, il a réinventé Intel avec sa stratégie IDM 2.0, redoré en partie le blason d’Intel Foundry qui a rattrapé l’essentiel de son retard technologique, insufflé une nouvelle dynamique dans le monde x86 et lancé Intel dans l’univers des GPU.

Mais tous ses efforts n’auront pas permis à Intel de redresser la barre alors que le marché PC est moribond, qu’AMD tape fort dans l’univers HPC et serveurs, que Qualcomm s’est emparé des Copilot+ PC et surtout, surtout, que NVidia est devenu le maître absolu des architectures IA.

Et alors qu’en 2 ans d’IA, NVidia est devenu la plus forte valorisation boursière au monde, Intel s’est effondré en bourse, a vu ses bénéfices fondre de 85%, a dû licencier plus de 15.000 employés dans le monde et a même perdu sa place dans le Dow Jones.

Intel a parallèlement annoncé nommer les dirigeants David Zinsner et Michelle (MJ) Johnston Holthaus comme co-CEO intérimaires, le temps que le conseil d’administration recherche et trouve un nouveau PDG permanent. Frank Yeary, président indépendant du conseil d’administration d’Intel, en deviendra le président exécutif intérimaire. La structure de direction restante d’Intel restera inchangée, mais Michelle (MJ) Johnston Holthaus prend officiellement et pleinement la tête de la division « Intel Products » (la division des CPU/GPU).

Le départ de Pat Gelsinger est officialisé alors qu’Intel vient de se voir attribuer une enveloppe jusqu’à 7,86 milliards de dollars de financement par le gouvernement américain dans le cadre du US Chips & Science Act, au lieu des 8,5 milliards initialement prévus. Le camouflet de trop ?

C’est une page qui se tourne pour le créateur de l’architecture x86 qui va désormais devoir trouver d’autres réponses que celle de Pat Gelsinger pour contrer l’ascension de NVidia et dans une moindre mesure de Qualcomm.

