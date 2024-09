On en parlait il y a deux semaines, Pat Gelsinger devait rencontrer le Board pour discuter des nouvelles trajectoires de la firme américaine. Ce dernier a publié un billet résumant certains éléments de cette discussion qui portait essentiellement sur la division Foundry.

Pat Gelsinger reste relativement discret sur le contenu exact des discussions mais il confirme qu’une réunion a bien eu lieu et que les énergies sont plutôt alignées dans le même sens : « Le Conseil d’administration et moi-même avons convenu que nous avions beaucoup de travail devant nous pour améliorer notre efficacité, accroître notre rentabilité et renforcer notre compétitivité sur le marché. »

Le Board a ainsi confirmé qu’Intel devait poursuivre ses efforts en se focalisant sur trois points :

1- Capitaliser sur la dynamique d’Intel Foundry alors que le lancement de la technologie de gravure Intel 18A approche.

2- Continuer à agir avec urgence pour créer une structure de coûts plus compétitive et atteindre l’objectif d’économies de 10 milliards de dollars annoncé le mois dernier.

3- Se recentrer sur la franchise x86 tout en développant une stratégie IA et en rationalisant le portefeuille de produits (NDLR, Intel pourrait se séparer de sa division FPGA).

Et le point n°1 va se traduire par une plus grande indépendance d’Intel Foundry qui devient une filiale indépendante mais reste dans le giron d’Intel. L’an dernier, Intel avait déjà annoncé séparer cette activité d’un point de vue comptable. Cette fois la séparation est organisationnelle et juridique, marquant une étape importante en vue d’une éventuelle scission des activités du groupe. « Une telle structure de filiale indépendante offre des avantages clés » explique Pat Gelsinger. « Elle offre à nos clients et fournisseurs externes d’Intel Foundry, une séparation et une indépendance plus nettes par rapport au reste d’Intel. Plus important encore, elle nous donne également une flexibilité future pour évaluer des sources de financement indépendantes et optimiser la structure de capital de chaque activité afin de maximiser la croissance et la création de valeur pour les actionnaires ».

Ces remaniements structurels au sein d’Intel ont une conséquence attendue : Intel met sur « Pause » pour au moins deux ans ses investissements prévus en Pologne et surtout en Allemagne, l’usine irlandaise du groupe bénéficiant d’une extension et demeurant le principal hub européen d’Intel pour les prochaines années.

Mais Pat Gelsinger avait aussi une bonne nouvelle à annoncer : AWS a choisi Intel Foundry et sa technologie Intel 18A pour sa prochaine génération de processeurs IA maison (les chips Trainium et Inferentia). Par ailleurs, Intel Foundry produira aussi des Xeon 6 spécialement personnalisés pour AWS.

