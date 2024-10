Intel et AMD s’associent pour préserver le cœur de leur business : l’architecture x86. Celle-ci est mise à mal depuis des années par la montée en puissance de l’architecture ARM. Et l’arrivée des processeurs Snapdragon X de Qualcomm en même temps que la nouvelle ère « Copilot+ PC » a encore contribué à redistribuer les cartes.

Intel et AMD sont les deux grands défenseurs de l’architecture x86/x64 au cœur des PC et des serveurs depuis des décennies. Intel a inventé l’architecture x86 mais c’est AMD qui l’a – en premier – fait évoluer vers le 64 bits. Bien que concurrents, les deux entreprises sont depuis liées par des accords nébuleux et défendent l’évolution de l’architecture.

Une architecture mise à mal par ARM qui a su imposer son efficience énergétique sur les smartphones et tablettes, puis sur les « wearables », sans qu’Intel et AMD ne trouvent une parade. Or, désormais, ARM – via des partenaires comme Qualcomm, NVidia ou encore Apple – fait le forcing sur le marché des ordinateurs personnels, des PC d’entreprises et des serveurs !

Et Intel et AMD tentent de contrer l’offensive. Les solutions mises en œuvre sur les Zen 5 d’AMD ou encore les Lunar Lake d’Intel montrent qu’il est possible de rendre l’architecture x86 historique plus efficiente, mais parfois au détriment de la course à la performance.

Intel et AMD ont annoncé cette semaine la création du « x86 Ecosystem Advisory Group » (Groupe Consultatif pour l’Écosystème x86) qui a pour objectif de présenter l’architecture x86 comme un front uni afin de la faire évoluer plus fortement et plus rapidement mais aussi afin de contrer la menace posée par l’architecture ARM même si l’ennemi n’est jamais cité dans les communiqués annonçant cette alliance.

« Nous sommes à l’aube d’un des changements les plus significatifs dans l’architecture et l’écosystème x86 depuis des décennies – avec de nouveaux niveaux de personnalisation, de compatibilité et d’évolutivité nécessaires pour répondre aux besoins actuels et futurs des clients » a ainsi déclaré Pat Gelsinger, PDG d’Intel. « Nous sommes fiers de nous tenir aux côtés d’AMD et des membres fondateurs de ce groupe consultatif, alors que nous préparons l’avenir de l’informatique, et nous apprécions profondément le soutien de tant de leaders de l’industrie. »

Un groupe qui comporte des entreprises (Broadcom, Dell, Google, HPE, HP, Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle et Red Hat) mais aussi deux individus célèbres, en l’occurrence Linus Torvalds (créateur de Linux) et Tim Sweeney (fondateur de l’éditeur de jeux vidéos Epic).

« La création de ce Groupe garantira que l’architecture x86 continue d’évoluer en tant que plateforme de calcul de prédilection pour les développeurs comme pour les clients, » a ajouté de son côté Lisa Su, présidente et PDG d’AMD.

Une question demeure… Cette réaction n’est-elle tout simplement pas trop tardive ?

