Qualcomm a officialisé hier deux nouvelles versions de son Snapdragon X Plus qui étend son portfolio vers le bas mais a également confirmé son intérêt pour les PC desktops.

Avec l’arrivée de NPU puissants dans les derniers Ryzen AI 300 d’AMD et les Intel Core Ultra 200V, Qualcomm n’a plus le monopole de l’étiquette « Copilot+ PC ». Pour imposer son Snapdragon X sur le marché et l’architecture ARM dans l’univers Windows, le fabricant de puces doit se montrer de nouveau plus agressif et étendre sa présence notamment vers le cœur du marché, celui des machines de 600 à 900 euros.

La rumeur courrait depuis quelques semaines mais Qualcomm avait bien une arme sous le manteau pour contrecarrer les plans de la concurrence. La marque vient d’annoncer deux nouveaux Snapdragon X Plus d’entrée de gammes dotés de 8 cœurs au lieu des 10 cœurs de ses Snapdragon X Plus actuels et des 12 cœurs de ses Snapdragon X Elite.

Pas une, mais 2 variantes du Snapdragon Plus

Ces nouveaux Snapdragon X Plus, dénommés X1P-46-100 et X1P-42-100, se démarquent par leur NPU de 45 TOPS identique à ceux des modèles supérieurs et un GPU significativement en retrait dédiant dès lors les machines qui en seront équipées à des tâches plus bureautiques que ludiques. Néanmoins, l’iGPU intégré supporte jusqu’à trois moniteurs externes.

Le X1P-46-100 dispose d’un boost sur un cœur pour les pics de calcul de 4 GHz et d’un GPU d’une puissance de 2,1 TFlops alors que le X1P-42-100 doit se contenter d’un boost single-core de 3,2 GHz et d’un GPU de 1,7 TFlops.

Les premiers benchs tendent à dévoiler des performances globales très en retrait sur les Snapdragron X Plus 10 cœurs et sur les Snapdragon X Elite (12 coeurs). On peut dès lors se demander si ces processeurs seront assez puissants pour animer des machines bureautiques dont les prix semblent devoir plus approcher les 900 euros que les 600 euros à en juger par les premières offres annoncées par Lenovo (avec ses IdeaPad 5x et Slim 5x) et par Samsung (avec son Galacy Book4 Edge). Le marché a besoin de PC à 600 euros ou moins qui fonctionnent bien sur la plupart des usages. Les processeurs ARM semblaient bien placés pour occuper ce créneau, mais les tarifs pratiqués par Qualcomm ne le permettent pas… Pas encore ? De quoi ouvrir des portes à des concurrents, néanmoins.

Reste que Qualcomm semble également préparer ses armes pour aller affronter Intel et AMD sur un autre terrain, celui des PC de bureaux. Pour la seconde fois de l’année, le fabricant s’est offert un petit teasing confirmant au travers d’un slide l’arrivée prochaine de processeurs Snapdragon X Elite pour animer des « PC Desktops haute performance ». On n’en sait pas plus, pour l’instant.

