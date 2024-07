Dans un contexte de compétition acharnée sur le marché des puces accélératrices d’IA aussi bien dans l’univers des GPU & NPU pour serveurs que dans l’univers des NPU pour Copilot+ PC, AMD se relance en annonçant le rachat de la startup finlandaise Silo AI pour 665 millions de dollars.

AMD peut-elle compenser son retard technologique et de parts de marché IA face à NVidia par des acquisitions ? La firme semble bien y croire.

Alors que depuis deux ans, NVidia voit – grâce au seul marché des accélérateurs IA – sa valorisation boursière flamber au point d’en faire par instant la première valorisation mondiale, Intel et AMD rament pour tenter d’exister face à un concurrent parti plus tôt et adopté à leur détriment en pleine explosion subite de l’IA générative.

Malgré des progrès récents très significatifs avec sa gamme de GPU MI300, AMD peine encore à rivaliser avec les performances et l’écosystème logiciel de Nvidia. Alors pour la « modique » somme de 665 millions de dollars, AMD tente le coup de boost avec l’acquisition de la startup finlandaise Silo AI.

Fondée en 2017 à Helsinki, Silo AI s’est rapidement imposée comme l’un des laboratoires d’IA privés les plus importants d’Europe. La startup spécialisée dans le développement de solutions IA sur mesure pour les entreprises compte plus de 300 experts IA et 150 scientifiques titulaires d’un doctorat. Avec des clients prestigieux tels que Philips, Rolls-Royce et Unilever, Silo AI a démontré sa capacité à déployer des projets d’IA complexes à l’échelle industrielle.

L’acquisition de Silo AI par AMD vise à enrichir les compétences du fabricant de puces sur les technologies IA génératives autant pour continuer d’optimiser son offre hardware que s’assurer qu’ils disposent bien de toutes les librairies IA, modèles IA et runtimes IA optimisés pour ses NPU et GPU et adéquats pour couvrir tous les secteurs. L’intégration des talents de Silo AI vise également à mieux accompagner les clients d’AMD dans leurs projets de construction et déploiement des modèles IA sur ses puces, à commencer par ses processeurs Epyx et ses GPU MI300 que l’on trouve au cœur de certains des HPC les plus récents.

L’équipe de Silo AI restera dirigée par son CEO et co-fondateur Peter Sarlin et rejoindra le groupe AMD Artificial Intelligence, sous la supervision du vice-président senior Vamsi Boppana.

Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie plus large d’AMD visant à renforcer sa position dans l’écosystème de l’IA. Au cours des 12 derniers mois, l’entreprise a déjà investi plus de 125 millions de dollars dans diverses sociétés d’IA et a acquis les entreprises de logiciels Mipsology et Nod.ai.

Reste que le rachat de Silo AI représente un investissement majeur pour AMD alors que le créateur de CPU et GPU est face à des marchés ultra-concurrentiels aussi bien dans l’univers HPC, dans l’univers des datacenters que dans l’univers des PC avec l’arrivée en fanfare de Qualcomm et des Copilot+ PC sous ARM.

