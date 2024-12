Le lendemain de l’annonce du départ de Pat Gelsinger, lâché par son conseil d’administration, Intel officialise le lancement de sa seconde génération de GPU pour Gamers, nom de code « Battlemage ». Avec deux premiers modèles plutôt d’entrée de gamme qui promettent « la meilleure performance ludique par dollars dépensés » !

Longtemps, Intel s’est montré totalement dépassé dans l’univers des GPU et du gaming par NVidia et AMD avant d’officialiser son arrivée sur le marché il y a deux ans avec sa toute première génération de GPU « ARC ».

Pour sa seconde génération de GPU « ARC », Intel relève la barre d’un cran et se place ouvertement en concurrent crédible des deux leaders du marché tout en jouant la carte du rapport qualité prix.

Officiellement baptisée « ARC B » mais répondant au nom de code « Battlemage », cette nouvelle famille de GPU fait ses débuts autour de deux modèles : l’Arc B580 et l’Arc B570, commercialisés respectivement à partir de 249$ (disponible dès le 13 décembre) et 219$ (disponible le 16 janvier). Ces cartes graphiques embarquent respectivement 12 Go et 10 Go de mémoire vidéo dédiée, de quoi assurer des performances satisfaisantes en 1440p avec des réglages élevés.

La nouvelle architecture Xe2, déjà aperçue sur les processeurs graphiques des laptops Lunar Lake, apporte des améliorations significatives : 70% de performance supplémentaire par cœur Xe et une efficacité énergétique accrue de 50%.

Concrètement, Intel annonce que l’Arc B580 surpasse son prédécesseur, l’Arc A750, de 24% en moyenne en 1440p, avec des pics atteignant 78% sur certains jeux.

L’innovation majeure de cette génération réside dans XeSS 2, une suite de technologies d’intelligence artificielle comprenant trois fonctionnalités : XeSS Super Resolution (sur-échantillonnage), XeSS Frame Generation (génération d’images intermédiaires) et Xe Low Latency (réduction de la latence). Cette combinaison permet, selon Intel, de multiplier jusqu’à 3,9 fois le nombre d’images par seconde sur les jeux AAA les plus exigeants.

Si la première génération de XeSS est déjà supportée par plus de 150 jeux, ces nouvelles fonctionnalités seront progressivement déployées sur une sélection de titres, dont Assassin’s Creed Shadows et Robocop: Rogue City.

Par ailleurs, on notera qu’Intel a aussi boosté (de x1,5 à x2) le moteur de Ray Tracing temps réel sur cette nouvelle génération.

Autre amélioration mise en avant : le silence! Cette génération de cartes Intel GPU B580 et B570 se veut 50% plus silencieuse!

Et bien évidemment, qui dit aujourd’hui GPU dit aussi IA. Les scénarios d’accélération de l’IA n’ont pas été oubliés par Intel. Le fabricant se garde bien de donner des chiffres en « TOPS » mais affirme que sa seconde génération de GPU est très significativement plus performante sur l’IA que les NVidia RTX 4060.

Paradoxalement, ce lancement intervient alors que l’ancien PDG Pat Gelsinger avait récemment évoqué, lors des résultats du Q3 2024, une volonté de simplifier le portefeuille produits d’Intel pour se recentrer sur les solutions graphiques intégrées, jugeant le marché des cartes graphiques dédiées moins stratégique. Un positionnement qui interroge sur l’avenir à long terme de la division Arc, malgré des progrès techniques indéniables. La nouvelle direction du groupe va devoir clairement et rapidement prendre position sur la volonté d’Intel de persister ou non dans l’univers des cartes de gaming évolutives.

