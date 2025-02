Avec un chiffre d’affaires et un bénéfice net en forte hausse, Qualcomm confirme son dynamisme et sa diversification réussie. Sa percée dans le segment des PC premium et l’essor des usages IA sur smartphones confortent sa stratégie d’expansion face aux géants du secteur.

Après Intel et AMD, Qualcomm a dévoilé ses résultats pour le dernier trimestre calendaire 2024 (Q4) correspondant à son premier trimestre fiscal 2025. Et ils sont à la fois en forte progression et significativement supérieurs aux attentes des marchés financiers : un chiffre d’affaires de 11,7 milliards de dollars (+17 % sur un an) et un bénéfice net de 3,2 milliards de dollars (+15 %). Ces performances représentent un nouveau record historique pour l’entreprise.

Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a souligné le rôle crucial de la diversification des activités dans cette croissance :

* la division QCT (Qualcomm CDMA Technology) a enregistré plus de 10 milliards de dollars de revenus pour la première fois, tirés en grande partie par le segment des smartphones (7,6 milliards), mais aussi par l’automobile (961 millions, +61 %) et l’IoT (1,5 milliard, +36 %).

* La division de licences QTL (Qualcomm Technology Licensing) a, pour sa part, progressé de 5 %, à 1,5 milliard de dollars.

Sur le front des PC, Qualcomm estime avoir (enfin) atteint un cap important : durant la période des fêtes, ses puces ont alimenté plus de 10 % des ordinateurs portables haut de gamme (à partir de 800 dollars) vendus dans les magasins américains.

La firme a déjà annoncé de nouvelles versions de sa puce Snapdragon X, qui devraient équiper des PC autour de 600 dollars. Elle affirme que plus de 80 modèles de Copilot+ PC animés par ses processeurs sont en préparation.

Si l’exécutif de Qualcomm reconnait que le succès de ses processeurs sur PC tient davantage à leurs performances et à leur faible consommation d’énergie qu’à leur capacité IA, l’entreprise table néanmoins bel et bien sur l’essor des fonctionnalités IA au cœur de Windows pour renforcer sa présence dans l’écosystème PC. Combiné aux premières vraies applications IA et à la fin de vie de Windows 10, ces tendances 2025 devraient aider Qualcomm a significativement croître ses parts de marché PC cette année.

Qualcomm anticipe également (mais pas besoin d’être devin pour l’anticiper) un usage croissant de l’IA directement sur smartphones avec l’émergence d’applications locales permettant d’interagir plus naturellement avec les appareils.

Parallèlement, Qualcomm entend consolider ses accords avec des partenaires de poids, à l’image de Samsung, alors qu’une entente de licence avec Huawei reste en cours de négociation et pourrait là aussi amplifier sa croissance.

