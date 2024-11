Amazon qui avait déjà investi 4 milliards de dollars dans Anthropic, la startup IA derrière l’assistant Claude AI, double la mise. Le géant du e-commerce a néanmoins exigé en retour un partenariat plus intense et un accès en avant-première pour ses clients aux innovations de la jeune pousse principale concurrente d’OpenAI.

Avec des entraînements de modèles frontières qui coûtent désormais plus de 100 millions de dollars en ressources informatiques, Anthropic est, comme OpenAI, en quête de partenaires techniques et financiers pour lui permettre de subsister et d’innover.

Fondée en 2021 par des anciens d’OpenAI, Anthropic en est le principal concurrent avec Google. Son assistant Claude IA et ses modèles Claude Haiku, Claude Sonnet et Claude Opus font partie des modèles les plus appréciés par les utilisateurs et les mieux notés dans les benchmarks IA.

Depuis sa création, l’entreprise a reçu différents financements, dont l’un des plus notables était celui d’Alphabet/Google pour un montant de départ de 500 millions de dollars avec un engagement à 1,5 milliard de dollars supplémentaires à l’avenir. Nul ne sait si cet investissement supplémentaire s’est réalisé.

Car, entre temps, Anthropic a trouvé un autre partenaire d’importance. En septembre 2023, Amazon annonçait investir 1,25 milliard de dollars dans la startup. En mars dernier, Amazon y injectait 2,75 milliards de dollars supplémentaires (son plus gros investissement externe à ce jour) pour devenir un partenaire privilégié.

Pour 4 milliards de dollars de plus

Cette semaine, les deux entités ont encore renforcé leurs liens. Amazon va investir 4 milliards de dollars supplémentaires dans Anthropic, mais a, cette fois, exigé d’être un peu plus qu’un partenaire « Gold ». Tout en restant minoritaire dans les parts de la jeune pousse (malgré un investissement total de 8 milliards), Amazon AWS devient non seulement son partenaire de prédilection pour l’entraînement des modèles, mais va également bénéficier d’un accès anticipé aux innovations d’Anthropic. À commencer par la possibilité désormais pour les entreprises clientes d’AWS d’accéder à des fonctionnalités de « fine-tuning » des modèles Claude avec leurs propres données.

Anthropic va également optimiser ses modèles et ses algorithmes pour tirer profit des accélérateurs Trainium et Inferentia d’AWS. La jeune pousse devrait même avoir une influence sur les prochaines évolutions de ces puces accélératrices pour lui permettre de produire des IA plus performantes mais surtout plus économes en ressources et moins coûteuses. Car la guerre des IA est aussi devenue en 2024 une guerre des prix d’inférence.

Pour Amazon, qui n’a pas vraiment réussi à imposer ses propres modèles Q, mais dont l’API Bedrock (qui unifie les appels à une multitude de modèles tierces) est très appréciée des développeurs, ce partenariat lui permet de rester dans la course et de se présenter en acteur majeur face à Google et ses modèles Gemini et face à Microsoft Azure et son partenariat OpenAI.

Ce gigantesque investissement du leader du e-commerce dans Anthropic met une nouvelle fois en lumière les milliards de dollars injectés cette année dans les startups IA. Pour rappel, OpenAI a levé en octobre dernier 6,6 milliards de dollars. xAI, la startup IA d’Elon Musk, a levé 6 milliards de dollars en mai dernier. De son côté, la très européenne startup Mistral AI avait annoncé en juin dernier une nouvelle levée de 600 millions d’euros.

