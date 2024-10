Surprise ! GitHub annonce que sa célèbre IA d’assistance au développement d’applications, GitHub Copilot, s’ouvre désormais à une multitude de modèles génératifs de code… Et ce n’est pas tout…

À l’occasion de sa conférence annuelle Universe qui se tenait cette semaine, GitHub a annoncé une évolution majeure de son outil d’assistance à la programmation, GitHub Copilot. Jusqu’ici, cette IA qui assiste près de 2 millions de développeurs au quotidien se contentait d’un seul modèle dérivant du Codex/GPT-4 d’OpenAI.

Révolution de palais, les développeurs ont désormais la possibilité de choisir entre plusieurs modèles d’IA générative pour alimenter Copilot Chat. Ainsi, les développeurs peuvent bénéficier du savoir-faire en matière de développement de GPT4-o ou de OpenAI o1-preview mais ils peuvent aussi et surtout opter pour Claude 3.5 Sonnet d’Anthropic et Gemini 1.5 Pro de Google !

Thomas Dohmke, PDG de GitHub, a souligné l’importance de cette diversification : « Nous croyons fermement que l’ère du modèle unique est révolue. Chaque modèle d’IA a ses forces et ses faiblesses, et certains sont plus adaptés à des tâches spécifiques ou à certains langages de programmation. En offrant un choix, nous permettons aux développeurs de sélectionner l’outil qui répond le mieux à leurs besoins. »

Parallèlement, GitHub a lancé Spark, un nouvel outil de développement par l’IA qui permet à quiconque de créer et partager des micro-applications WEB en utilisant le langage naturel, sans nécessiter de connaissances en programmation ou en déploiement. Spark offre des prévisualisations interactives, des variantes de révision et un historique automatique, le tout accessible depuis des ordinateurs de bureau ou des appareils mobiles. Une initiative qui vise à démocratiser le développement logiciel et à permettre à un milliard de personnes de devenir développeurs, selon les ambitions affichées par GitHub.

Autre annonce notable : l’intégration de Copilot dans l’environnement de développement Xcode d’Apple, désormais en version bêta publique. Les développeurs iOS et macOS peuvent ainsi bénéficier de suggestions de code directement dans leur IDE préféré. Bien que la fonctionnalité se concentre pour l’instant sur la complétion de code, GitHub prévoit d’étendre les capacités de Copilot dans Xcode, notamment avec l’ajout futur de Copilot Chat.

Enfin, GitHub a présenté plusieurs améliorations pour Copilot. Parmi elles, la possibilité pour Copilot Chat dans VS Code d’apporter des modifications à plusieurs fichiers simultanément, facilitant la résolution de problèmes complexes. De plus, les extensions Copilot, qui intègrent des outils et services de partenaires tels qu’Atlassian, Docker, Sentry et Stack Overflow, seront généralement disponibles début 2025. Les utilisateurs pourront également créer leurs propres extensions privées pour intégrer des outils internes.

