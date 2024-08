GitHub simplifie un peu plus le développement de logiciels dopés à l’IA en intégrant les modèles d’IA les plus avancés directement dans sa plateforme. Baptisée « GitHub Models », cette fonctionnalité transforme la manière dont les développeurs testent les modèles et interagissent avec l’IA, en rendant son utilisation plus accessible et intuitive que jamais depuis l’environnement GitHub. Un concurrent sérieux pour Hugging Face.

Principale plateforme de développement collaboratif utilisée par plus de 100 millions de développeurs dans le monde, GitHub annonce « GitHub Models« , un nouvel environnement qui démocratise l’accès aux derniers modèles IA principalement génératifs. L’idée est de simplifier l’évaluation, le test et l’adoption des principaux modèles IA du marché en les intégrant étroitement aux outils et fonctionnalités de GitHub.

Un accès immédiat aux modèles IA de pointe

Ainsi, GitHub Models héberge, intègre et expose une grande variété de modèles d’IA leaders de l’industrie, dont ceux de Meta, OpenAI, Mistral AI, Cohere, AI21 Labs et Microsoft, directement depuis l’interface GitHub. Parmi les modèles disponibles, on trouve notamment les derniers GPT-4o, Llama 3.1, Mistral Large 2 et bien d’autres.

GitHub Models procure aux développeurs un environnement interactif appelé « playground » leur permettant d’expérimenter, comparer et tester gratuitement différents modèles d’IA sans quitter leur environnement de travail habituel. Cette fonctionnalité permet de tester diverses invites (prompts) et paramètres de modèles, facilitant ainsi l’apprentissage et l’exploration des capacités de l’IA.

De l’expérimentation à la production : vers un écosystème complet pour l’IA

Mais l’intégration de GitHub Models va au-delà de la simple expérimentation des modèles IA. Les développeurs peuvent facilement passer du playground à leur environnement de développement dans GitHub Codespaces ou Visual Studio Code, accélérant ainsi le processus de prototypage et de développement d’applications basées sur l’IA. De plus, GitHub assure que les invites et les sorties générées dans GitHub Models ne seront pas partagées avec les fournisseurs de modèles ni utilisées pour entraîner ou améliorer les modèles existants, garantissant ainsi la confidentialité des utilisateurs.

Cette initiative s’inscrit dans la vision plus large de GitHub et de Microsoft de créer un écosystème complet pour l’ère de l’IA. En combinant GitHub Copilot, GitHub Copilot Workspace, et maintenant GitHub Models, la plateforme vise à fournir aux développeurs tous les outils nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel de l’IA dans le développement logiciel.

Cette forte intégration avec les environnements de développement phares est le véritable atout de cette plateforme qui vient directement concurrencer le portail HuggingFace ou des services comme Wandb.ai (Weights & Biases). Elle marque aussi les premiers pas de GitHub dans la construction d’une plateforme ML DevOps collaborative intégrée au cœur de la plateforme de développement. A suivre…

