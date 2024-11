Anthropic ne lâche pas sa pression sur OpenAI et multiplie les nouvelles fonctionnalités pour imposer son IA conversationnelle « Claude AI » en principal concurrent de ChatGPT : analyse de données, nouvelles applications, support des PDF, mode dictée…

Au fil des mois, la startup Anthropic a réussi – par ses modèles Claude 3.5 et son IA conversationnelle Claude AI – non seulement à surpasser les efforts des géants que sont Microsoft et Google mais aussi à imposer son IA comme le véritable concurrent de ChatGPT.

Ces derniers jours, la jeune pousse a multiplié les annonces et les nouvelles fonctionnalités. Elle avait déjà marqué le coup en octobre en lançant sa fonctionnalité « Computer Use » permettant à l’IA d’analyser votre écran et prendre le contrôle de la souris et du clavier, révolutionnant au passage le concept de la RPA. Ces derniers jours, elle a, à nouveau, considérablement enrichi son IA conversationnelle.

De l’analyse de données par l’IA

Si « Computer Use » permet à Anthropic de montrer sa capacité à innover et prendre les devants sur OpenAI, la nouvelle fonctionnalité « Analysis Tool » est en revanche une première tentative pour rattraper son concurrent en matière d’analyse des données. Cela fait plus d’un an désormais que ChatGPT est en effet capable de réaliser des tâches de Data Science et de tirer des analyses pertinentes d’ensembles de données. Et ses capacités en la matière ont considérablement progressé depuis.

Comme dans ChatGPT, la fonctionnalité d’analyse de données (Analysis Tool) de Claude AI permet à l’IA conversationnelle d’écrire et exécuter du code JavaScript afin de traiter des données, mener des analyses poussées et produire des « insights » ainsi que des visualisations. « Considérez l’outil d’analyse comme une sandbox intégrée, un bac à sable de codage, où Claude peut effectuer des calculs complexes, analyser des données et tester différentes idées avant de partager une réponse. La capacité à traiter l’information et à exécuter du code permet d’obtenir des réponses plus précises, s’appuyant sur les compétences de pointe de Claude 3.5 Sonnet en matière de programmation et d’analyse de données » explique Anthropic. « Lorsque vous avez besoin de réponses précises et vérifiables à partir de données, Claude fonctionne désormais comme un véritable analyste de données. Au lieu de s’appuyer uniquement sur une analyse abstraite, il peut traiter vos données de manière systématique – en les nettoyant, en les explorant et en les analysant étape par étape jusqu’à l’obtention du résultat correct ».

Dit autrement, Claude AI peut désormais absorber des fichiers de données CSV et converser ensuite autour de ces données. Typiquement, l’utilisateur peut lui demander de filtrer les données selon des critères exprimés en langage naturel, de calculer des moyennes et des tendances, d’agréger des données, d’y appliquer des modèles statistiques avancés ou même de générer des visualisations. Tout ceci se fait au sein d’un environnement interne permettant d’exécuter en toute sécurité du code JavaScript automatiquement généré par l’IA pour manipuler et analyser les données.

Anthropic entrevoit de multiples cas d’usage. Les marketeurs peuvent télécharger les logs des interactions clients et demander à Claude AI de les aider à améliorer les conversions. Les équipes de vente peuvent aisément obtenir des analyses de performance par pays en téléchargeant des données mondiales. Les chefs de produit peuvent utiliser les données d’engagement client pour demander à Claude AI de réorienter la planification des sprints. L’IA peut aider les ingénieurs à identifier des améliorations d’utilisation des ressources à partir des journaux de performance. Les équipes financières peuvent créer des tableaux de bord à la volée pour visualiser les tendances clés et faciliter la prise de décision.

En pratique, l’implémentation actuelle de Claude AI nous a semblé plus limitée que celle de ChatGPT ce qui n’est pas surprenant pour une fonctionnalité récente lancée en simple « Preview ». Mais le potentiel est indéniablement là et on est curieux de voir comment la fonctionnalité va gagner en maturité dans les prochaines semaines.

Le support des PDF

Autre fonctionnalité « empruntée » à ChatGPT, le support des fichiers PDF permet à Claude AI de visualiser et analyser directement le contenu d’un fichier PDF. La fonctionnalité ne se contente pas d’extraire les textes mais peut aussi analyser images, graphiques et organigrammes présents dans le document.

Comme pour ChatGPT, la fonctionnalité n’est accessible qu’aux utilisateurs payants de Claude AI. Par ailleurs le fichier PDF doit peser moins de 32 Mo et comporter moins de 100 pages. Bien évidemment, les fichiers chiffrés et protégés par mots de passe ne peuvent être analysés par l’IA.

Une fois le fichier téléchargé vers l’IA, l’utilisateur peut entamer une discussion avec l’IA autour de son contenu, de demander ce qu’il contient, obtenir des résumés, réaliser des extractions de données phares, extraire des commentaires et citations, et demander des explications sur les graphiques, etc.

Des applications mobiles et Desktops

Claude AI prend de l’autonomie et s’affranchit du Web. Anthropic annonce de nouvelles versions Android et iOS mais surtout lance des versions « Desktop » natives de son IA conversationnelle pour Windows, Windows on ARM et macOS. On saluera au passage l’effort d’un support immédiat de Windows on ARM alors que les PC à base de processeurs Qualcomm Snapdragon X commencent à se multiplier sur le marché. L’expérience utilisateur reste très proche de celle de l’interface Web.

L’historique des échanges avec l’IA est synchronisé entre la version Web, les versions mobiles et les versions Desktop.

Un mode « dictée »

Dernière nouveauté, justement introduite sur les nouvelles versions de l’application pour mobiles. La mode « dictée » permet de discuter vocalement avec l’IA et permet ainsi à Claude AI d’offrir une interaction vocale présente depuis longtemps sur ChatGPT, Copilot et Gemini. L’IA comprend les prompts exprimés vocalement ou les réponses vocales de l’utilisateur à ses propres questions.

Reste que cette interaction vocale est encore assez basique et ne vaut pas les véritables échanges vocaux rendus possibles par « Advanced Voice Mode » sur ChatGPT ou « Gemini Live » sur Gemini.

Signalons également une nouvelle moins agréable pour les développeurs. Anthropic a également annoncé une augmentation de prix de son « petit » modèle, Claude 3.5 Haiku, connu pour être le modèle le plus rapide d’Anthropic tout en proposant une qualité d’analyse semblable aux grands modèles (y compris Claude 3 Opus) surtout lorsque le modèle est fine-tuné pour l’entreprise. Désormais, Anthropic estime que les gains qualitatifs sont tels qu’ils justifient une augmentation de prix. Et pas qu’un peu, puisque Claude 3.5 Haiku se révèle 4 fois plus cher que Claude 3 Haiku qui poursuit sa carrière. « Claude 3.5 Haiku » est désormais facturé 1$ par million de tokens en entrée et 5$ par million de tokens en sortie.

