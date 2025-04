Intel change de cap sous l’impulsion de Lip-Bu Tan et se déleste d’Altera, symbole d’un virage technologique manqué face à l’ascension du Cloud et de l’IA. Objectif : revenir à l’essentiel et regagner en agilité.

L’heure des grandes manœuvres a débuté chez Intel avec l’arrivée de son nouveau CEO, Lip-Bu Tan, bien décidé à redonner un nouveau souffle à une entreprise bien mal en point depuis plusieurs années. Le nouvel homme fort d’Intel n’avait pas caché son intention de rapidement se débarrasser d’activités non rentables et recentrer Intel sur ses fondamentaux.

Sa première décision majeure est donc de vendre 51% de sa division Altera au fonds technologique Silver Partner. La transaction d’un montant de 4,46 milliards de dollars valorise Altera à 8,75 milliards de dollars.

Pour rappel, Altera est l’un des pionniers des FPGA (des circuits logiques programmables). L’entreprise avait été acquise il y a 10 ans par Intel pour 16,7 milliards de dollars soit le double de sa valeur actuelle. A l’époque, Intel voulait à la fois s’imposer dans l’univers des FPGA mais surtout proposer à ses clients Intel XEON, des versions personnalisées par l’adjonction d’un FPGA sur la puce.

Depuis, les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme attendu. D’abord, le marché du FPGA ne s’est jamais enflammé notamment parce que le Cloud est venu changer la donne et que les grands hyperscalers ont plutôt cherché à développer leurs propres puces que de passer par des FPGA. Ensuite, Intel n’a jamais vraiment concrétisé de fusion Xeon+FPGA, l’offre ne séduisant plus autant dans un monde d’infrastructure « software defined ».

Résultat, Altera qui, il y a 10 ans, dépassait allègrement les 2 milliards de dollars de CA annuel affiche en 2024 à peine 1,5 milliards de dollars de CA et une perte opérationnelle de 615 millions de dollars.

« Cette annonce reflète notre engagement à affiner notre stratégie, réduire notre structure de coûts et renforcer notre bilan » a expliqué Lip-Bu Tan confirmant ainsi sa stratégie de recentrage d’Intel sur ses activités principales.

Altera compte sur cette indépendance retrouvée pour se focaliser sur le potentiel des FPGA sur les marchés de l’IA et de la robotique notamment.

