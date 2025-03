Oracle dévoile une plateforme complète permettant aux entreprises de créer et gérer leurs propres agents IA, sans coût supplémentaire pour les clients Fusion Applications.

Le marketing américain est désormais intégralement focalisé sur un seul et même buzz concept : les agents IA. Si l’IA générative a beaucoup animé le marketing américain ces deux dernières années, ce sont désormais les agents IA qui prennent le relai avec leur capacité à agir en autonomie partielle ou totale. Microsoft et Google avaient devancé la tendance en fin d’année dernière. Désormais, on connait le planning de toutes les conférences IT de l’année 2025 : l’IA agentique.

Ainsi, cette semaine, l’Adobe Summit n’avait d’yeux que pour les agents IA. Oracle lui emboite le pas.

À l’occasion de l’étape Londonienne de l’Oracle CloudWorld Tour cette semaine, le géant technologique américain a présenté Oracle AI Agent Studio pour Fusion Applications, une solution bien ancrée dans l’air du temps.

Cette plateforme offre aux clients et partenaires d’Oracle la possibilité de créer, étendre, déployer et gérer des agents IA personnalisés pour répondre à leurs besoins spécifiques.

« Les agents IA représentent la prochaine phase d’évolution des applications d’entreprise et, comme pour les applications existantes, les dirigeants ont besoin de flexibilité pour créer des fonctionnalités spécifiques répondant à leurs besoins uniques et évolutifs » a ainsi martelé Steve Miranda, vice-président exécutif des applications chez Oracle.

Une extension de l’écosystème IA d’Oracle

Ce nouvel outil s’appuie sur la grosse cinquantaine d’agents IA qu’Oracle avait déjà introduits en septembre dernier. Il utilise d’ailleurs la même technologie que celle employée par Oracle pour développer ces agents préexistants.

Point notable : AI Agent Studio est inclus sans coût supplémentaire pour les clients déjà utilisateurs d’Oracle Fusion Applications.

AI Agent Studio propose huit fonctionnalités majeures :

– Une bibliothèque de modèles préentraînés pour créer des agents à partir de templates avec notamment des modèles de Meta et Cohere.

– La possibilité de personnaliser les agents existants

– Une orchestration « d’équipes agentiques » pour coordonner plusieurs agents IA sur des tâches complexes

– Une intégration native avec les applications Fusion d’Oracle pour permettre une véritable automatisation des tâches les plus répétitives ou rébarbatives

– Un cadre de confiance et de sécurité intégré pour contrôler l’usage et l’exécution des agents

– Des outils de validation et de tests pour vérifier la précision et les performances des agents IA.

Une annonce qui confirme la place croissante des agents IA non seulement dans la transformation des méthodes de travail mais également dans l’évolution des plateformes et logiciels que nous utilisons au quotidien. Reste maintenant à vérifier si les promesses sont déjà tenues et aux entreprises à acquérir les compétences et l’expérience nécessaire pour les exploiter dans l’automatisation de leurs processus complexes, en toute sécurité. Mais ça, ça va prendre un peu de temps. En attendant, tous les fournisseurs IT américains se positionnent…

