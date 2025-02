Entre conformité réglementaire et transition vers le cloud, les DSI européens naviguent dans un équilibre complexe. Oracle répond à ces enjeux en hébergeant désormais sa suite Fusion Cloud Applications sur Oracle EU Sovereign Cloud, son infrastructure « souveraine », isolée, hébergée en Europe et administrée exclusivement au sein de l’UE.

Pour les DSI européens, les défis de conformités et de respect de la souveraineté numérique européenne sont de plus en plus complexes à relever mais aussi de plus en plus pressants.

Ils doivent garantir que les données sensibles restent sous le contrôle des lois européennes, tout en bénéficiant des dernières innovations technologiques et en supportant le poids d’un passé applicatif autrefois « on premises » et désormais essentiellement « cloud ».

Les applications SaaS sont notamment un vrai casse-tête alors que tant d’entreprises dépendent de SAP, Oracle Applications Suite, Office/Microsoft 365, Google Workspace. SAP est un acteur européen et ses solutions existent sur des Clouds de confiance. Microsoft 365 doit arriver chez Bleu.

Désormais, les DSI ont aussi une solution « souveraine » pour la suite des applications ERP, EPM, SCM, HCM et CX d’Oracle, plus connue sous son nom Oracle Fusion Cloud Applications Suite.

Oracle annonce en effet que Oracle EU Sovereign Cloud, sa déclinaison d’OCI (Oracle Cloud Infrastructure) conçue pour répondre aux exigences strictes de souveraineté et de confidentialité des données au sein de l’Union européenne (UE) va désormais héberger toute la suite Fusion Cloud. Cette infrastructure cloud auto-estampillée « souveraine », est isolée physiquement et logiquement des régions commerciales d’OCI, et est gérée exclusivement par des entités juridiques et du personnel basés dans l’UE, assurant ainsi une résidence des données conforme aux réglementations européennes (c’est en tout cas ce qu’affirme Oracle).

Pour Oracle, ce « EU Sovereign Cloud » est techniquement un domaine (Realm) « spécial souveraineté EU » d’OCI composé de deux régions (Nord et Sud), subdivisées chacune en trois zones de disponibilité (trois datacenters assurant la résilience aux pannes), avec des datacenters situés en Allemagne (à Francfort) et en Espagne (Madrid).

Les entités du secteur public et les entreprises OSE/OIV européennes vont désormais pouvoir utiliser dans un cloud souverain, les applications métiers essentielles d’Oracle que sont Oracle Fusion Cloud ERP, Human Capital Management (HCM), Supply Chain & Manufacturing (SCM) et Customer Experience (CX). Les clients européens bénéficient ainsi des dernières innovations en IA pour optimiser leurs processus financiers, RH, logistiques, industriels et de relation client, tout en garantissant que les données sensibles restent sous contrôle européen.

« Dans un contexte où la migration vers le cloud s’accompagne d’une exigence accrue en matière de résidence et de sécurité des données, notre solution offre aux organisations européennes la possibilité de conjuguer innovation et conformité », souligne Steve Miranda, vice-président exécutif en charge du développement des applications chez Oracle.

En simplifiant la conformité aux directives européennes, la disponibilité de « Oracle Cloud Fusion » sur Oracle EU Sovereign Cloud enlève une grosse épine du pied des DSI et RSSI d’organisations européennes des secteurs réglementés et du secteur public ainsi qu’à tous les clients Oracle en quête de sécurité, de conformité et de garanties quant à la gestion locale des informations.

