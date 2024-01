À l’occasion d’Oracle Cloud 2023, en juin dernier, l’hyperscaler s’était inscrit en concurrent de Google Cloud et Azure en lançant en bête toute une série de services autour de l’IA générative et de ses cas d’usage en entreprise. Cette semaine, l’éditeur a officialisé la finalisation de ces services et leur disponibilité générale tout en lançant quelques nouveautés..

Sous l’appellation globale « OCI Generative AI », Oracle Cloud propose différents services managés dans le cloud pour aider les entreprises à s’approprier les possibilités offertes par les grands modèles génératifs en simplifiant leur accès et en automatisant de nombreux processus manuels. Cette suite complète de services d’IA générative vise à simplifier l’intégration de l’IA générative dans les processus métiers des entreprises et dans la pile technologique de l’entreprise avec une sécurité et une gouvernance avancées des données pour résoudre par l’IA et plus efficacement des problèmes spécifiques et différents cas d’usage.

Similaire dans l’esprit à l’offre Azure OpenAI et à l’offre VertexAI de Google Cloud, la solution d’OCI repose essentiellement pour l’instant sur les grands modèles de langage de Cohere et de Meta (LLama 2, en open source). OCI s’en démarque en mettant en avant son infrastructure GPU optimisée (notamment l’OCI Supercluster capable d’interconnecter 32 000 GPU Nvidia H100 au sein d’un même réseau à infrastructure RDMA), la forte intégration à la stack technologique Oracle (Oracle Databases, Oracle Cloud Apps, Fusion Cloud Applications, NetSuite, Oracle Health) et une tarification non seulement compétitive mais surtout simplifiée car elle se mesure au mot plutôt qu’au concept peu clair de « tokens ».

Et comme ses concurrents, OCI ajoute un service de génération « d’agents », comprenez des chatbots « next gen » dopés à l’IA générative. Après Copilot Studio (qui intègre Power Virtual Agents) chez Microsoft, Gen App Builder (et sa fonction Gen AI Agent) chez Google Cloud, et Agents for Amazon Bedrock chez AWS, OCI lance son propre outil de création simplifiée d’Agents capables de mélanger à la fois des réponses générées par un LLM personnalisé sur les données de l’entreprise et des réponses « scriptées » pour guider la conversation et déclencher des actions contextualisées. Dénommé OCI Generative AI Agents et pour l’instant en bêta, le service utilise des techniques RAG (génération augmentée) pour affiner ses réponses Gen IA en s’appuyant sur OCI Open Search. La version finale devrait également s’intégrer aux fonctionnalités Vector Search intégrées par Google à Oracle Database et MySQL.

Enfin, OCI a également annoncé une offre concurrente à Vertex AI et Azure AI Studio. OCI Data Science offre aux développeurs des outils pour la préparation de données, la formation de modèles, le déploiement, l’évaluation, et la surveillance des modèles d’apprentissage automatique.

