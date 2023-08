Oracle officialise la disponibilité de son offre « Oracle Compute Cloud@Customer » qui concrétise l’essentiel des services IaaS d’OCI sous forme d’un rack managé intégrable dans les datacenters des clients.

Arrivé en retard dans le paysage du Cloud public, Oracle a su se démarquer à la fois avec son infrastructure cloud public OCI très automatisée aux tarifs concurrentiels et avec son approche « Cloud@Customer » consistant à déployer une partie de son Cloud en version managée dans les datacenters « on-premises » de ses clients les plus exigeants en termes de contrôles et de confidentialité.

L’offre « Cloud@Customer » a toujours été destinée à proposer différents volets. Jusqu’ici, seule l’offre « Oracle Dedicated Region Cloud@Customer » (et ses 12 racks !) – qui consiste à implanter une région OCI complète chez le client – était réellement disponible.

Annoncée il y a un an mais finalement disponible que depuis cet été, l’offre « Compute Cloud@Customer » permet d’exécuter l’essentiel des services OCI dans une infrastructure unirack que l’on peut déployer à l’Edge ou dans le datacenter de l’entreprise.

« Avec Compute Cloud@Customer, les clients peuvent développer, déployer, sécuriser et gérer des charges de travail en utilisant la même pile logicielle qu’OCI dans des déploiements aussi petits qu’un seul rack » explique Oracle.

Ce rack de 42U embarque en standard 552 cœurs de calcul (AMD Epyc), 6,7 To de RAM et 150 To de stockage utile (que l’utilisateur peut affecter à loisir pour du bloc, des fichiers ou des objets).

La configuration peut être boostée à volonté en stockage ou en compute, de façon indépendante, pour atteindre 6000 cœurs CPU et 3,4 Po de stockage utile.

Selon Oracle sa solution « rack » comporte 3,8 fois plus de cœurs que la solution concurrente AWS Outpost et 1,4 fois plus de cœurs que la plus dense des offres Azure Stack Hub. Elle serait aussi plus flexible et offrirait plus de stockage que ces offres concurrentes.

La solution « Oracle Compute Cloud@Customer » est installée et managée par Oracle et commercialisée dans un modèle de consommation à l’usage avec abonnement mensuel et un engagement minimal de 48 mois.

