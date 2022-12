Oracle est un des grands éditeurs américains historiques de l’univers informatique des entreprises. S’il a été étrangement en retard à se lancer dans la course du cloud, il tente de jouer ses cartes en surfant sur le multicloud. Pour faire un point, Christophe Negrier, Directeur Général d’Oracle France est l’invité de la semaine.

Empreinte du numérique… Pénurie d’énergie… Cloud de confiance… Ces sujets préoccupent les clients d’Oracle comme ils impactent l’éditeur lui-même. Alors qu’en moins de 12 mois, Oracle Cloud a ouvert deux régions OCI en France, Guy Hervier reçoit Christophe Negrier, Directeur Général d’Oracle France sur le plateau de l’invité de la semaine.

Ensemble ils évoquent la nécessité de limiter la consommation énergétique, la présence d’OCI en France, les annonces « Oracle Alloy » sorte de cloud en marque blanche, les partenariats de l’éditeur et le positionnement d’OCI face aux trois ogres que sont AWS, Microsoft et Google. Ils évoquent également les annonces autour du serverless et de Lakehouse.

Mais cet entretien est aussi l’occasion aussi d’aborder le sujet de l’empreinte écologique du numérique, des datacenters et des grands clouds.

Christophe Negrier s’étonne d’ailleurs du décalage qui existe entre le peu d’avancées concrètes de la COP27 et l’engagement et la prise de conscience des clients et des entreprises.



