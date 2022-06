Alors que Google annoncera officiellement l’ouverture de sa région France le 30 juin prochain, Oracle les coiffe au poteau en annonçant l’ouverture de sa seconde région cloud, à Paris !

En ce 20 juin, Oracle officialise l’ouverture de sa 38 ème région, la seconde en France après Marseille (ouverte en novembre 2021). Cette fois située en région Parisienne à La Courneuve, la nouvelle région « Oracle Cloud Paris » va « permettre aux clients et partenaires européens d’Oracle d’accéder à un vaste portefeuille de services cloud, avec une sécurité intégrée, la gestion de la reprise après sinistre et l’un des meilleurs rapports prix/performance du secteur » selon l’éditeur.

Cette nouvelle région parisienne vient densifier encore un peu plus le réseau européen d’Oracle Cloud, qui comprend déjà plus d’une dizaine de régions cloud comme Marseille, Francfort, Londres, Zurich, Amsterdam, Milan, Stockholm et Newport (Pays de Galles) déjà en service, et Madrid (attendue cette année). Tous les services Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y sont disponibles afin d’offrir aux organisations européennes et françaises des taux de latence plus faibles et d’offrir davantage d’options de résilience à leurs applications.

Selon l’éditeur, « la région Oracle Cloud Paris permet de répondre aux exigences de conformité réglementaires, particulièrement critiques dans le secteur bancaire et le secteur public. Les services disponibles comprennent notamment Oracle Autonomous Database, Oracle Container Engine for Kubernetes et Oracle Cloud VMware Solution ». Mais bien évidemment, cette solution n’est pas conforme à la définition du cloud de confiance et à ses contraintes imposées aux administrations françaises ainsi qu’aux workloads critiques des OIV et OSE.

« Les organisations ont atteint une étape critique dans la façon dont elles déploient les données pour la planification stratégique et les opérations », explique Christophe Negrier, directeur général d’Oracle France. « Oracle aide ses clients à mettre en œuvre une stratégie « cloud first », pour être plus durable et croître plus rapidement tout en améliorant leur sécurité grâce aux deux régions Oracle Cloud en France et aux 38 régions cloud à travers le monde. »

Cette ouverture était annoncée de longue date. En effet, afin d’offrir une résilience maximale avec de vrais domaines de disponibilité, Oracle essaye généralement d’ouvrir deux régions dans chaque pays couvert. La règle est donc désormais respectée en France.

Par ailleurs, Oracle Cloud confirme que cette région Paris est – comme préalablement annoncé – alimentée par des énergies « 100% renouvelables ». Une réalité qui s’inscrit dans une volonté plus large : Oracle prévoit en effet d’alimenter toutes les régions Oracle Cloud dans le monde (ainsi que ses bureaux) avec 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025.

Parallèlement, l’éditeur rappelle que, dans le cadre de son initiative Clean Cloud à base d’énergie renouvelable, il a réutilisé ou recyclé 99,6 % de son matériel hors service au cours de l’exercice fiscal 2021. Bien évidemment ce matériel est recyclé selon de stricts processus d’effacement afin de préserver la confidentialité et la sécurité des données qui y étaient entreposées.

Oracle prévoit de disposer de 44 régions OCI dans le monde d’ici la fin de l’année avec de nouvelles régions, notamment en Espagne, au Mexique, en Colombie, au Chili ainsi qu’en Israël.

Pour rappel, Google annoncera l’ouverture de sa première région France le 30 juin prochain et pourrait, à cette occasion, livrer quelques informations complémentaires sur l’ouverture en 2024 du cloud souverain basé sur ses technologies et géré par Thales.

Par ailleurs, rappelons également qu’Azure et AWS disposent tous deux d’une région France : dans les deux cas, celle-ci est construite autour de 3 datacenters parisien et 1 datacenter marseillais pour offrir la résilience attendue par leurs clients.

