En octobre dernier, Oracle lançait la nouvelle version de ses systèmes Exadata, les X9M. Cette semaine l’éditeur introduit ces nouveaux systèmes dans son cloud avec un nouveau service « Exadata Cloud Infrastructure X9M ».

Oracle fait passer Oracle Autonomous Database Service et Oracle Exadata Database Service dans une nouvelle dimension en les exécutant sur Oracle Exadata Cloud Infrastructure X9M, la nouvelle génération de la plate-forme Oracle Database la plus puissante d’Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Dit autrement, Oracle rend disponible sous OCI ses nouveaux systèmes Exadata X9M.

Exadata Cloud Infrastructure X9M offre jusqu’à 8 064 vCPU de serveurs de base de données soit 2,5 fois plus que la version X8M, et jusqu’à 3,1 Po de capacité de base de données non compressée, soit une augmentation de 28 %.

Avec des réseaux internes 80% plus rapides et deux fois plus de bande passante, les clients peuvent exécuter des workloads OLTP avec une latence des entrées/sorties inférieure à 19 microsecondes, jusqu’à 70% d’IOPS en plus et une amélioration jusqu’à 87% du débit analytique en SQL.

Selon Oracle, Exadata Cloud Infrastructure X9M sur OCI accélère les workloads d’analyse dans le cloud avec des taux d’analyse à la hauteur de 2,88 To/s, donc 80% plus rapides que sur X8M.

Pour les curieux, Oracle a détaillé un peu plus précisément la composition de ces nouvelles offres IaaS dédiées à la data.

Exadata Cloud Infrastructure X9M Database Server se compose de :

126 cœurs AMD EPYC™ Processor

1.35 To de RAM

50 Gbps de bande passante réseau (Client/Backup)

Exadata Cloud Infrastructure X9M Storage Server s’appuie sur :

48 cœurs Intel® Xeon® Processor

1.5 To de mémoire permanente Intel® Optane™ PMem

25.6 To de disque Flash NVMe

63.6 To de capacité disque utilisable.

« Autonomous Database et Exadata Database Service fournissent de manière unique les performances, la disponibilité et la sécurité sur les marchés, de manière transparente pour toutes les applications », souligne Juan Loaiza, Vice-Président, Technologies des bases de données stratégiques, Oracle. « Grâce à Exadata Cloud Infrastructure X9M, nous avons adopté la dernière version du matériel de CPU, de réseau et de stockage. Nous avons optimisé notre logiciel pour fournir l’infrastructure cloud la plus performante, la plus évolutive et la plus rentable d’Oracle pour le développement et l’exécution des workloads Oracle Database, le tout au même prix que la génération précédente. »