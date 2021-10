Oracle annonce une nouvelle version de ses systèmes Exadata : le X9M.

Le X9M succède au X8M introduit l’an dernier et qui explosait déjà les compteurs en matière de performance OLTP. Le X9M fait mieux… Beaucoup mieux !

Tout comme l’Exadata X8M, le X9M est une machine conçue avec un seul et unique objectif : faire tourner Oracle Database (et Oracle Autonomous Database au travers de la déclinaison Exadata Cloud@Customer X9M) mieux que toute autre implémentation hardware et offre du marché.

Objectif largement atteint si l’on en croit les chiffres : Les plateformes Exadata X9M nouvelle génération accélèrent le transactionnel (OLTP) avec plus de 70% d’entrées/sorties par seconde (IOPS) supplémentaires, et des latences d’entrées/sorties (IO) inférieures à 19 microsecondes. Elles améliorent le débit SQL analytique et les charges d’apprentissage automatique jusqu’à 87%.

Proposée aux même prix que la génération précédente, Exadata X9M permet aux clients de diminuer les coûts d’exploitation des charges transactionnelles jusqu’à 42% et celui des charges analytiques jusqu’à 47%.

Pour accélérer les applications analytiques, chaque rack Exadata X9M fournit jusqu’à 1 To/sec de débit de balayage analytique et 576 CPU dans des serveurs de stockage intelligents pour traiter les requêtes SQL de bas niveau, les analyses et les algorithmes d’apprentissage automatique.

Ces performances s’expliquent par l’intégration au coeur de la machine de la nouvelle génération d’Intel Xeon Scalable (Gen 3) en technologie Ice Lake mais aussi par l’implémentation de PCIe 4.0 qui offre des bandes passantes bien supérieures.

Carl Olofson, Directeur de recherche chez IDC, analyse : « Associée aux capacités d’autopilotage d’Oracle Autonomous Database, cette plateforme constitue une puissante solution d’entreprise on-premises offrant une valeur ajoutée impressionnante à tous les niveaux ».