L’éditeur annonce le lancement d’une nouvelle offre Oracle Cloud for Telcos, une offre de cloud dédiée aux opérateurs de télécommunications.

Suivant une tendance inaugurée par Microsoft il y a dix huit mois (avec ses offres Azure for Healthcare, Azure for financial services, Azure fot Manufacturing, etc.) et depuis reprise par d’autres, Oracle Cloud lance à son tour ses propres « clouds verticalisés ». L’idée de telles approches est de rassembler un certain nombre de services de l’offre cloud publique normale dans un ensemble spécialement pensé, adapté et préconfiguré pour les besoins d’un secteur donné.

Avec Oracle Cloud for Telcos, l’éditeur repackage son cloud dans une offre spécialement dédiée aux opérateurs de télécommunications.

L’offre veut accélérer la modernisation des systèmes d’informations de ces entreprises et de leurs systèmes OSS/BSS en améliorant les performances de plus de 50% tout en réduisant les coûts de 60%. Elle leur permet d’exploiter leurs réseaux centraux et périphériques sous forme de services natifs du cloud, en réduisant les dépenses d’investissement et en renforçant l’agilité. Elle les aide à tirer de la valeur de leur immense volumétrie de données, à créer de nouvelles applications et à moderniser leurs workloads existants grâce à plus de 80 services cloud comprenant notamment la gestion des données, les services de développeurs, l’analyse (Analytics) et l’intelligence artificielle (IA).

Dans son communiqué, l’éditeur explique : « Forts de plusieurs dizaines d’années d’expérience auprès d’opérateurs de télécommunications internationaux pour la prise en charge de leurs systèmes de données, de leurs applications et de leurs opérations réseau stratégiques, les équipes Oracle sont conscientes des difficultés qu’ils rencontrent. Elles connaissent les défis que représentent les charges de travail distribuées, la conformité régionale et sectorielle, le Big data et les environnements à très grande échelle ».