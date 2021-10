Thalès et Google s’associent pour proposer un cloud de confiance à même de concurrencer le cloud Bleu de Capgemini/Orange en partenariat avec Microsoft. De quoi permettre aux administrations d’utiliser la quasi-intégralité des services de Google Cloud qui leur sont pour l’instant interdits…

Peu après l’annonce de la stratégie « Cloud au Centre » par le gouvernement et l’obligation pour les administrations de n’utiliser que des clouds de confiance 100% européens et imperméables au Cloud Act, Capgemini et Orange avaient annoncé la création du consortium BLEU pour implémenter, en partenariat avec Microsoft, Azure et Office 365 sur un cloud de confiance. L’idée était d’avoir toutes les technologies cloud de Microsoft exploitées et opérées en France par une entité Française sur des infrastructures situées en France afin de permettre à l’administration française d’exploiter ces technologies en conformité avec les exigences « Cloud au Centre ».

Aujourd’hui on apprend que Google et Thalès vont monter un partenariat similaire pour héberger les technologies Google Cloud (plus exactement tous les services Google Cloud localisables) sur un cloud de confiance opéré en France par une entité juridique française indépendante des législations extraterritoriales.

Contrairement à ce que nous annoncions dans une première version de cet article, l’accord ne porte pas encore sur Google Workspace. Toutefois, les responsables de Google France précisent que « Google Workspace n’est pour le moment pas intégré mais nos équipes respectives travaillent main dans la main pour que les utilisateurs puissent profiter de tous les bénéfices de la solution collaborative de Google ».

Google s’associe donc à Thalès pour concurrencer Bleu et ses services Azure.

Cette offre répondra « aux critères du label français de Cloud de Confiance et permettra aux institutions publiques et entreprises françaises d’innover et de tirer pleinement parti du cloud hyperscale et d’innover, en garantissant la confidentialité, la sécurité et la souveraineté de leurs données. Elle s’appuiera sur une infrastructure dédiée, et sera gérée et opérée par une nouvelle société détenue majoritairement par Thales.« .

Tout comme avec Bleu, on s’étonnera de la « légèreté » avec laquelle Thalès considère qu’elle obtiendra rapidement la certification technique SecNumCloud. Rappelons que « Cloud de Confiance » est une certification avec un volet juridique (imposant une entité européenne) et un volet technique (SecNumCloud). Non pas que Thalès ou Capgemini/Orange n’ait pas les compétences nécessaires. Mais jusqu’ici l’obtention de la certification SecNumCloud a pris environ deux ans à ceux qui l’ont reçu (Outscale 3DS, OVHcloud).

Pour les deux nouveaux partenaires, cette nouvelle offre qui n’a pas encore de noms permettra aux administrations, OIV, OSE et autres entreprises soucieuses de souveraineté numérique de bénéficier de services Google :

opérés par une nouvelle société dédiée et de droit français, majoritairement détenue par Thales,

hébergés en France, au sein d’une infrastructure séparée de celle de Google Cloud dont le réseau et les serveurs seront séparés, contrôlés et opérés par cette société,

avec un support client assuré par des équipes en local,

avec des services de sécurité assurés par la nouvelle société, notamment la gestion des identités, le chiffrement des données, l’administration ou encore la supervision,

avec des mises à jour reçues en continu mais réceptionnées, évaluées et validées au sein d’un sas de sécurité piloté par Thales,

gérés sur une infrastructure conçue de façon durable.

L’information est une mauvaise nouvelle pour OVHcloud qui avait signé un partenariat avec Google autour d’Anthos et qui, sur le papier, aurait pu être bien placé pour être le cloud de confiance de Google en Europe.

Au final, on reste très sceptique sur ces initiatives souveraines qui sont d’un côté indispensables à l’Europe mais qui sont terriblement franco-françaises et qui auront probablement du mal à se montrer compétitive d’un point de vue prix face aux offres directes de Microsoft et Google..