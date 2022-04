En attendant que Google Cloud précise son calendrier quant à l’ouverture d’une région France et l’avancement de son partenariat avec Thales pour la création d’un « cloud de confiance » basé sur ses technologies, Oracle Cloud a confirmé à l’occasion de son Oracle Summit parisien que l’ouverture de sa seconde région cloud française était en bonne voie.

Pour rappel, Oracle Cloud a officiellement inauguré sa première région France en fin d’année dernière sur les installations d’Interxion à Marseille. Cette première région héberge tous les services clés d’Oracle Cloud à commencer par Oracle Autonomous Database ou Oracle Container Engine for Kubernetes mais aussi les services hybrides comme Oracle Cloud VMware. Elle repose sur une énergie 100% renouvelable (ce qui permet ainsi aux clients français d’OCI de réduire leur empreinte carbone). Elle s’appuie sur 3 domaines de défaillance pour offrir une résilience aux pannes matérielles.

Pour aller encore plus loin dans la résilience et offrir de vrais domaines de disponibilité, Oracle essaye – autant que faire se peut – d’ouvrir deux régions dans chaque pays couvert. Objectif : aider les clients à assurer une véritable continuité de l’activité et une protection contre les sinistres, tout en répondant à leurs exigences nationales respectives relatives à la localisation des données.

Oracle le reconnaît volontiers, les entreprises françaises ont de plus en plus tendance à systématiquement écarter les partenaires cloud qui ne proposent pas à minima un stockage en France et le plus souvent une exécution des workloads sur des datacenters français.

Cette nouvelle région parisienne offrira elle aussi trois domaines de défaillance mais une connectivité différente de celle marseillaise et donc des temps de latence plus court pour les entreprises situées dans le Nord de la France et de l’Europe. Elle s’appuiera sur le réseau assemblé par Oracle Cloud et profitera des accords d’interconnexions privilégiées (avec Azure notamment) pour optimiser les approches multiclouds des clients.

En ouvrant une seconde région en France Oracle « dépasse », sur le papier, Microsoft et AWS qui ne propose officiellement qu’une seule région France. Toutefois, les choses ne sont pas aussi simples, chaque cloud ayant sa propre conception d’une « région » et de la gestion de la résilience. Ainsi, la région France d’Azure s’appuie en réalité sur 4 datacenters : 3 parisiens et 1 marseillais. De même, la Région « AWS EU-PAris » du cloud d’Amazon s’appuie elle aussi sur un combinaison de trois datacenters parisiens et d’un quatrième datacenter marseillais.