Oracle lance ses appliances hybrides « Roving Edge Infrastructure » pour emporter les services OCI sur le terrain.

Tout comme IBM (Cloud Paks), Microsoft (Azure Stack/Azure Arc), Google (Anthos) ou AWS (EKS Anywhere), Oracle veut inscrire son cloud public dans les approches hybrides.

Il propose déjà les solutions Dedicated Region Cloud@Customer (pour disposer de tout le portfolio de services Oracle Cloud et Oracle Fusion SaaS dans le datacenter de votre entreprise) et Exadata Cloud@Curstomer (pour héberger chez soit en mode as a service l’environnement Exadata Cloud), des solutions orientées grandes entreprises par leurs coûts.

De façon bien plus accessible, l’éditeur s’appuie également sur un partenariat avec VMware pour proposer « Oracle Cloud VMware Solution » et permettre aux entreprises de déployer leur environnement VMware dans l’infrastructure OCI (Oracle Cloud Infrastructure).

Oracle vient d’annoncer une nouvelle alternative hybride, cette fois clairement orientée Edge Computing. Son « Oracle Roving Edge Infrastructure » est une appliance 2U, mobile et tout terrain (car enchâssée dans un boîtier militarisé) qui intègre les services OCI « Core ». Chaque nœud comporte 40 vCPUs, un GPU Tensor Core NVidia T4, 512 Go de RAM et 61 To de stockage. Ils peuvent être regroupés en clusters de 5 à 15 nœuds. Chaque nœud est facturé 160$ par jour (mais l’entreprise doit déjà disposer d’un compte OCI avec un accord annuel et la durée minimale d’engagement est d’un mois).

« Avec Oracle Roving Edge Infrastructure, vous sélectionnez simplement les ressources que vous voulez embarquer à partir de votre espace Oracle Cloud Infrastructure et elles seront chargées sur un ou plusieurs périphériques Roving Edge Devices (RED). Les nœuds sont alors prêts à être mis sous tension et à exécuter vos charges de travail dans le Edge, même en étant déconnectés d’Internet » explique Oracle sur son site.

Avec une telle solution Edge, Oracle s’aligne sur la concurrence. Pour rappel, AWS propose une approche équivalente avec sa gamme de solutions Snow : Snowcone, Snowball, Snowmobile. Azure dispose également de solutions à la fois edges, hybrides et embarquées sous la bannière Azure Stack Edge avec là aussi des versions « tout terrain » (Mini R et Pro R). Google n’a pas de solutions aussi officielles sous forme d’appliance mais propose une déclinaison « Edge » de sa plateforme logicielle Anthos pour servir des besoins similaires.