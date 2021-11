Comme attendu, Oracle a officiellement ouvert cette semaine son premier datacenter en France, à Marseille, officialisant ainsi la création d’une région France au sein de son Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

L’air de rien, Oracle aura réussi à coiffer Google Cloud sur le poteau. On le sait, pour des raisons stratégiques et de conformité, tous les hyperscalers ont besoin de proposer un hébergement sur les terres françaises de leurs services cloud alors que les entreprises sont de plus en plus contraintes par les volontés européennes de préserver la souveraineté numérique des données de l’UE.

Après Amazon, Microsoft et IBM – qui ont ouvert depuis plusieurs années des « régions France » sur leurs clouds publics avec des datacenters dans l’hexagone – le quatrième hyperscaler à les suivre n’est pas Google Cloud (qui ouvrira bien un datacenter en France dans quelques semaines) mais Oracle Cloud !

L’éditeur poursuit son expansion en ouvrant une première « Région France » pour son Oracle Cloud Infrastructure. Ce premier datacenter français d’OCI est hébergé dans les locaux d’Interxion à Marseille, ville de confluence des câbles sous-marins et donc ville stratégique pour implémenter des services cloud.

La région « Oracle Cloud Marseille » héberge tous les services clés d’Oracle Cloud à commencer par Oracle Autonomous Database ou Oracle Container Engine for Kubernetes mais aussi les services hybrides comme Oracle Cloud VMware. Elle repose sur une énergie 100% renouvelable (ce qui permet ainsi aux clients français d’OCI de réduire leur empreinte carbone). Bien évidemment, et en attendant l’ouverture en 2022 d’une seconde région française sur Paris, l’infrastructure marseillaise s’appuie sur 3 domaines de défaillance pour offrir une forte résilience aux pannes matérielles.

« Il est crucial pour la performance et la sécurité d’offrir aux organisations du secteur privé et public la possibilité de disposer d’une infrastructure cloud située en France pour gérer leurs données et applications les plus critiques », justifie Karine Picard, directrice générale d’Oracle France. « Nous observons actuellement une croissance à trois chiffres de notre activité cloud qui reflète le désir de nos clients de numériser rapidement leurs opérations afin de mieux servir leurs clients. »