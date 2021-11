Ça y est. Oracle dispose désormais d’une première région France pour son Oracle Cloud Infrastructure. L’éditeur hyperscaler démontre ainsi son dynamisme, son attachement à la clientèle française et sa volonté de s’imposer dans un univers du cloud très concurrentiel. Christophe Negrier, VP EMEA South & Technology Leader d’Oracle est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Oracle Cloud est donc le troisième acteur américain, avant Google, à ouvrir une région France. Une opération stratégique qui s’inscrit dans les besoins de performance et de contrôle des entreprises.

L’éditeur a annoncé la semaine dernière l’ouverture de sa première région France à Marseille avant l’ouverture dans le courant de l’année 2022 d’une seconde région OCI française sur Paris.

Priorité a été donnée à Marseille parce que la ville est désormais le 9ème nœud mondial d’interconnectivité réseau et sera le 5ème dans deux ans.

Christophe Negrier, VP EMEA South & Technology Leader chez Oracle, est notre invité de la semaine. Avec Guy Hervier sur l’importance de cette région France pour OCI, sur les objectifs et les différenciations d’Oracle en matière de cloud mais aussi sur l’importance du nœud d’interconnectivité de Marseille pour les entreprises européennes qui ont des clients en Europe du Sud, dans la zone méditerranée et au-delà en Indes et en Asie.