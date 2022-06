A peine 48 heures après l’annonce de l’ouverture de sa seconde région France OCI, Oracle Cloud annonce deux nouveaux services de « cloud distribué »…

« Le cloud distribué est la prochaine évolution du cloud computing. Il offre aux clients davantage de flexibilité et de contrôle dans la façon dont ils déploient leurs ressources cloud. Les clients ne sont plus limités par les localisations disponibles, la souveraineté des données, la résidence des données ou la latence », explique Dave McCarthy, Vice-Président de la recherche, Cloud and Edge Infrastructure Services, IDC.

N’était-ce pas déjà le principe des approches hybrides ? Ben, oui!

Et d’ailleurs, ce « cloud distribué » est bien une approche hybride. Tout comme AWS l’a imaginé il y a plus de deux ans avec ses Outposts, un cloud distribué consiste à placer des infrastructures d’un cloud public, dans le datacenter d’un client ! Cette infrastructure reste cependant gérée par l’hyperscaler.

S’inspirant d’AWS mais y mettant ses propres idées, technologies et spécificités, Oracle annonce deux nouveaux services de cloud distribué qui viennent compléter ses précédentes offres « cloud@customer » jusqu’ici plutôt dédiées aux très grandes entreprises. Avec ces nouveautés, « les services cloud distribués d’OCI proposent le nombre de fonctionnalités le plus élevé du secteur et placent tous les avantages du cloud public directement dans le data center des clients tout en étant gérés à distance par OCI », ajoute Dave McCarthy.

La première offre, qualifiée « d’entrée de gamme » par Oracle, est une nouvelle offre plus accessible du service « OCI Dedicated Region ». Elle nécessite de 60 à 75 % d’espace et de puissance de data center en moins, avec un prix d’entrée nettement inférieur d’environ un million de dollars par an. OCI Dedicated Region offre aux clients une région cloud complète dans leur propre data center avec tous les avantages du cloud public d’OCI.

La second offre, OCI Compute Cloud@Customer, est une solution à l’échelle du rack conçue pour les environnements plus petits qu’OCI Dedicated Region. Compute Cloud@Customer permet aux entreprises d’exécuter des applications sur des fonctions de calcul, de stockage et de réseau compatibles avec OCI au sein de leurs propres data centers. L’offre s’inspire de « Exadata Cloud@Customer » (pour héberger chez soi en mode as a service l’environnement Exadata Cloud) mais concerne cette fois les services IaaS essentiels d’OCI. Ainsi, les entreprises peuvent utiliser le même matériel, les mêmes logiciels, les mêmes API, les mêmes outils que ceux d’OCI dans leurs data centers et en mode managé.

« Des clients nous ont fait savoir qu’ils avaient besoin d’un cloud sans concession sur la confidentialité, la sécurité, la résidence des données et la souveraineté des données. Les solutions existantes ne répondaient que partiellement à ces besoins, par exemple en fournissant des fonctionnalités cloud limitées ou en donnant accès à seulement quelques emplacements de cloud public », relate Clay Magouyrk, Vice-Président exécutif, Oracle Cloud Infrastructure. « L’approche d’Oracle en matière de cloud distribué répond à toutes ces exigences des clients grâce à un portefeuille complet de modèles de déploiement différents, du cloud public au cloud complet sur site. »