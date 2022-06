À l’occasion de sa conférence Informatica World 2022, le spécialiste de l’enterprise cloud data management a inauguré une nouvelle offre cloud dédiée aux services financiers et un partenariat avec Oracle.

Informatica a réussi son virage vers le cloud. Leader de l’ETL et de l’iPaaS selon Gartner, l’éditeur propose désormais l’une des plateformes de data cloud les plus complètes du marché quitte à aller acquérir les briques qui lui manquent comme avec le rachat de Compact Solution et de son service de Data Catalog.

L’Informatica World 2022 a été l’occasion pour l’éditeur de démontrer la complétude de son offre à ses clients.

On y a beaucoup parlé IA et ML avec notamment l’arrivée d’un nouveau service dénommé ModelServe qui vise à accélérer le déploiement en production pour toute l’entreprise des modèles ML développés par un service ou par un data-scientist de façon automatisée et sans se préoccuper des problèmes de mise à l’échelle.

On y a aussi beaucoup parlé de multicloud avec notamment le lancement d’un Data Loader gratuit pour Google BigQuery ou encore le lancement de la solution MDM de gestion des données de référence d’Informatica sous Microsoft Azure.

Dans le même ordre d’idées, Informatica a également annoncé un nouveau partenariat visant à mettre les produits d’intégration et de gouvernance de données d’Informatica à disposition sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Grâce à cette initiative, Oracle et Informatica ont intégré l’Intelligent Data Management Cloud (IDMC) d’Informatica à Oracle Autonomous Database, Oracle Exadata Database Service, Oracle Exadata Cloud@Customer et Oracle Object Storage. Informatica et Oracle prévoient de rendre ces offres disponibles sur Oracle Cloud Marketplace. L’objectif est évidemment d’accélérer la modernisation vers le cloud des workloads de leurs clients communs.

Surfant sur une tendance que l’on retrouve chez tous les hyperscalers et presque tous les acteurs du Data Cloud, Informatica essaye également de réorganiser ses offres en solutions verticales pour mieux séduire certains secteurs. Après avoir annoncé en début d’année une plateforme cloud dédiée aux revendeurs et magasins, l’éditeur a annoncé deux nouvelles offres verticales, la première dédiée aux services financiers, la seconde dédiée aux acteurs de la santé et des sciences de la vie :

Intelligent Data Management Cloud (IDMC) for Financial Services propose une gestion des données cloud intégrée de bout en bout qui prend en charge le cycle de vie complet des données, notamment la découverte des données, l’ingestion, l’intégration des données et des applications, l’amélioration de la qualité, les vues uniques et les applications Business 360, la gouvernance, la confidentialité, ainsi que le partage et la démocratisation des données. La solution aide les entreprises à se conformer aux règlements du secteur, à s’assurer de la qualité des données au travers de règles spécialement adaptées au secteur et permet aussi de renforcer la gestion des risques, un sujet crucial pour ce secteur. Elle comporte également des accélérateurs spécifiques pour prendre en charge les données ACORD, FIX, FpML, NACHA, SWIFT, LEI, DTCC et Bloomberg.

IDMC for Healthcare & Life Sciences est une solution très similaire et tout aussi complète. Elle s’accompagne d’une gestion des données de référence « cloud-first » particulièrement adaptée ç un domaine ou une source unique de vérité est essentielle à la prise en charge des patients. Et elle intègre en standard de nombreux accélérateurs spécifiques notamment pour MedPro, les données NPI, Orange HRM, Salesforce Health Cloud, HL7, HIX, HIPAA, NCPDP, etc.