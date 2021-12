La rumeur courrait depuis la fin de la semaine dernière… C’est désormais officiel. Oracle va bien racheter l’éditeur spécialisé dans le domaine de la santé Cerner. La plus grosse acquisition de son histoire…

Des gros rachats structurants, Oracle en a réalisé plusieurs dans son histoire à commencer par PeopleSoft (pour 10,3 milliards de dollars en 2005 qui va ancrer Oracle dans l’univers RH), Siebel (pour 5,8 milliards de dollars en 2006 qui va en faire un acteur du CRM), BEA Weblogic (pour 8,5 milliards de dollars en 2008 qui va renforcer Oracle dans le monde Java et servir de fondation à Oracle Fusion), ou encore Sun Microsystems (pour 7,4 milliards de dollars en 2010 afin d’acquérir une existence dans l’univers des serveurs).

Mais jamais Oracle n’avait autant dépensé pour acquérir une nouvelle compétence ! La société de Larry Ellison s’offre l’éditeur de solutions de santé Cerner pour 28,3 milliards de dollars ! Une bien jolie somme… D’autant qu’Oracle n’avait plus dépensé une somme supérieure au milliard de dollars sur une acquisition depuis 2017 (avec le rachat d’Aconex).

« Ensemble, Cerner et Oracle vont transformer la prestation des soins de santé en fournissant aux professionnels de santé de meilleures informations leur permettant de prendre de meilleures décisions de traitement, ce qui se traduit par de meilleurs résultats pour les patients », explique très diplomatiquement Larry Ellison, le fondateur d’Oracle.

En pratique, Oracle vient s’imposer sur l’un des principaux marchés mondiaux et surtout l’un des plus porteurs à l’avenir. « Le secteur de la santé est le marché vertical le plus important et le plus vaste au monde – 3 800 milliards de dollars l’année dernière rien qu’aux États-Unis » rappelle Safra Catz, actuelle CEO d’Oracle. « Cerner sera un gigantesque moteur supplémentaire de croissance de notre chiffre d’affaires dans les années à venir, car nous allons étendre ses activités à de nombreux autres pays dans le monde. C’est exactement la stratégie de croissance que nous avons adoptée lorsque nous avons acheté NetSuite – sauf que l’opportunité de revenus de Cerner est encore plus grande. »

La référence à NetSuite est instructive. Ce pionnier du cloud et des logiciels d’entreprise en mode SaaS (qui a été financé par Larry Ellison à ses débuts) a été racheté par Oracle en 2016 pour 9,3 milliards de dollars. C’est une pièce fondatrice de l’actuelle stratégie cloud d’Oracle.

Car ce rachat est aussi, et peut être surtout, un booster pour l’activité Cloud de la marque. Et par la même occasion une bien mauvaise nouvelle pour Microsoft et sa stratégie « Azure for Healthcare », l’un des six clouds spécialisés dérivés d’Azure, qui voit d’un coup surgir un énorme concurrent tout en perdant un gros client potentiel. Rappelons également que Microsoft a acquis Nuance (et ses technologies vocales) en avril 2021 pour 19,7 milliards de dollars notamment parce que Nuance était très implanté sur les marchés du « Healthcare » fournissant notamment les interfaces de dictée vocale utilisées par les médecins.

Oracle réalise donc un gros coup à même de propulser son business vers de nouveaux sommets, à même de renforcer l’aura de son offre cloud, et qui en fait un acteur majeur du marché de la santé à travers le monde.