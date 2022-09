Le service d’Oracle MySQL HeatWave est désormais disponible sur le cloud d’AWS. L’éditeur met en avant des benchmarks attestant de performances supérieures à la concurrence.

Disponible depuis 2020 sur OCI (Oracle Cloud Infrastructure, le cloud public d’Oracle), MySQL HeatWave est un service managé DBaaS mixant transactionnel et analytics, s’appuyant sur une version « automatisée » de MySQL et un moteur in-memory.

Le service a dès le départ été conçu nativement pour le cloud et supporte l’entraînement des modèles de machine learning. Oracle met en avant le côté « tout en un » de son service. MySQL HeatWave prend en charge les tâches d’analyse sans nécessiter de duplication de données, les étapes d’ETL, contrairement à Amazon Redshift ou Snowflake sur AWS. La démarche est similaire pour le machine learning. HeatWaveML stocke les modèles entraînés de machine learning dans la base de données MySQL.

Alors que certaines entreprises cherchent ouvertement à se séparer des licences « on-prem » d’Oracle à l’occasion de la migration de leurs workloads vers le cloud; l’éditeur joue la carte du multicloud pour les attirer vers d’autres offres Oracle cloud. Dans cet esprit, il annonce donc la disponibilité de MySQL HeatWave sur le cloud d’Amazon, l’offre apparaissant directement sur l’interface d’AWS.

« Alors qu’AWS offre un service de base de données cloud spécialisé pour chaque type de données et chaque fonctionnalité, MySQL HeatWave sur AWS suit la stratégie de base de données convergée d’Oracle en proposant des transactions, des analyses, du ML et de l’automatisation Autopilot en un seul service. Pour les utilisateurs d’AWS, cela signifie qu’aucun frais n’est facturé pour les services complémentaires, le stockage supplémentaire, les frais de sortie de données, les connecteurs, etc. Pour les équipes informatiques et les développeurs soucieux des coûts, MySQL HeatWave sur AWS représente un tout nouveau calcul de coût total de possession sans frais pour les services complémentaires sur AWS et sans frais de sortie de données », explique Marc Staimer, Analyste senior chez Wikibon.

Oracle avance des performances largement supérieures à celles de ses concurrents. Selon plusieurs benchmarks avancés par l’éditeur, « les requêtes complexes sont 60 à 90 fois plus rapides par rapport à AWS RDS et à Aurora, et génèrent des analyses en temps réel ». Toujours selon l’annonce, l’entraînement des algorithmes de machine learning est également plus rapide. HeatWave ML entraîne des modèles 25 fois plus rapidement que Redshift ML.

Pour faire bonne mesure, Oracle promet des tarifs compétitifs et prévoit de porter dans un très proche avenir MySQL HeatWave sur Microsoft Azure.

Pour en savoir plus : www.oracle.com/mysql