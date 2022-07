L’accord de partenariat entre Microsoft et Oracle ne se limite pas à des interconnexions optimales de leurs clouds. Il s’étend aussi à la disponibilité de technologie de l’un sur le cloud de l’autre. En témoigne la disponibilité de Oracle Database Service pour Azure.

Oracle et Microsoft annoncent cette semaine la disponibilité générale d’Oracle Database Service pour Microsoft Azure. Les clients Microsoft Azure peuvent ainsi provisionner facilement des services Oracle Database dans Oracle Cloud Infrastructure (OCI), y accéder, et les utiliser depuis l’environnement cloud Microsoft.

Objectif, proposer aux utilisateurs qui migrent leurs workloads dans Azure la possibilité de les connecter à des services Oracle Database managés à hautes performances et à haute disponibilité, tels qu’Autonomous Database fonctionnant sur OCI.

Depuis deux ans et la création du partenariat entre Oracle et Microsoft, les entreprises clientes des services des deux clouds bénéficient d’interconnexions sécurisées et privées dans onze régions de par le monde.

Les deux clouds renforcent cette collaboration pour simplifier davantage l’expérience multicloud pour optimiser leurs performances, leur évolutivité et leur capacité à accélérer leurs efforts autour de la modernisation de leurs activités. Oracle Database Service pour Microsoft Azure s’appuie sur les fonctionnalités principales d’Oracle Interconnect pour Azure et permet aux clients d’intégrer plus facilement leurs workloads sur Microsoft Azure avec des services Oracle Database sur OCI.

Aucun frais supplémentaire n’est à prévoir, les clients ne paieront que les services d’Azure ou d’Oracle qu’ils utilisent, tels qu’Azure Synapse ou Oracle Autonomous Database.

« Il y a un mythe bien connu qui prétend qu’on ne pourrait pas exécuter de vraies applications sur deux clouds différents. Nous pouvons désormais dire que c’est faux, puisque nous donnons aux clients d’Oracle et de Microsoft la possibilité de tester et de vérifier facilement la valeur de la combinaison de bases de données Oracle et des applications Azure. Aucune compétence approfondie de chacune de nos plateformes ou de configurations complexes n’est nécessaire ; tout le monde peut utiliser le portail Azure pour exploiter la puissance conjointe de nos deux clouds », explique Clay Magouyrk, Executive Vice President, Oracle Cloud Infrastructure.

À lire également :