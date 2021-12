Les systèmes mainframe sont au cœur de votre entreprise et gèrent vos applications les plus stratégiques. Alors que nous sommes en pleine reprise économique et que la Transformation Digitale est au centre des débats se pose la question : vos systèmes mainframe sont-ils suffisamment agiles face à l’évolution de vos besoins ?

Pour faire le tour de la question, nos confrères d’IT for Business en partenariat avec Microfocus et Microsoft organisait le jeudi 9 décembre une émission TV sur la thématique « La modernisation de vos applications mainframe avec le Cloud Azure »

Durant cette émission, nous vous proposons d’aborder les aspects suivants de cette problématique de gestion de vos infrastructures historiques mainframe :

Le « move to Cloud » vous permet de moderniser votre patrimoine tout en réduisant vos coûts et sans abandonner les applications cœur de métier qui contribuent à votre succès.

Mettre en place les bonnes pratiques pour une stratégie de modernisation fiable et évolutive vers une plateforme Cloud agile.

Découvrez le retour d’expérience de la société SD Worx au travers du témoignage de Filip Van Gorp, Enterprise Architect sur ses premiers pas avec la plateforme Cloud Azure et comment Microsoft et Micro Focus accompagnent leurs clients dans cette démarche.

Découvrez sans plus attendre ce témoignage exclusif La modernisation de vos applications mainframe avec le Cloud Azure