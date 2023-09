Depuis 2019, Oracle et Microsoft ont acté qu’ils ont des clients communs et que le multicloud est une réalité qu’il vaut mieux accompagner.

Après avoir créer des routes rapides entre leurs régions Cloud pour simplifier et accélérer les traitements nécessitant de mixer les services des deux clouds (par exemple de l’analyse de données Power BI sur des bases Oracle Autonomous Database), et après avoir lancés Oracle Database Service pour Microsoft Azure qui simplifiait encore ces usages multiclouds, les deux entreprises annoncent aller encore plus loin en termes d’intégration.

Comment accélérer les usages IA dans Azure quand vos données sont sous Oracle Autonomous Database ou Exadata ? Les deux géants du logiciel ont trouvé la réponse : mettre un bout d’Oracle Cloud Infrastructure directement dans les datacenters Azure.

Concrètement, le nouveau partenariat entre les deux firmes permet à Oracle de placer Autonomous Database, Exadata database et Oracle RAC (Real Application Clusters) directement au cœur du cloud Azure. Les bases managées d’Oracle continuent d’être managées par Oracle mais au sein des datacenters Azure. Il en résulte une proximité entre données et traitements qui non seulement accélère les traitements mais simplifie également bien des tâches d’administration et de sécurisation.

Cette offre dénommée « Oracle Database @Azure » s’accompagne par ailleurs d’un modèle de support conjoint et de processus d’achat simplifiés : l’offre est disponible sur Azure Marketplace, permet d’y transposer ses licences Oracle déjà acquises, et d’accéder aux avantages BYOL et Support Rewards.

Selon Microsoft, cette nouvelle offre commune permet aux entreprises clientes :

– De disposer de davantage d’options pour migrer vers le cloud leurs bases de données Oracle on-premises;

– De bénéficier du plus haut niveau de performance, d’évolutivité et de disponibilité des bases de données Oracle, avec parité des fonctionnalités et des prix ;

– De profiter de la simplicité, la sécurité et la latence d’un environnement d’exploitation unique (centre de données) au sein d’Azure ;

– De simplifier la création de nouvelles applications cloud natives à l’aide d’OCI et des technologies Azure, y compris les meilleurs services d’IA d’Azure.

« La plupart des clients utilisent déjà plusieurs clouds », constate avec réalisme Larry Ellison, président du conseil d’administration et directeur technique d’Oracle. « Microsoft et Oracle ont travaillé ensemble pour permettre à nos clients de connecter facilement les services Azure aux toutes dernières technologies Oracle Database dans le cloud ».

« Nous avons une réelle opportunité d’aider les organisations à amener leurs applications critiques dans le cloud afin qu’elles puissent transformer chaque partie de leur entreprise avec cette nouvelle génération d’IA », enchérit Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft.