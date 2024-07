Concrétisation attendue suite au dernier partenariat signé entre les deux éditeurs, le produit phare d’Oracle Cloud, Oracle Autonomous Database, est désormais disponible sur Microsoft Azure, tout au moins aux USA.

Oracle et Microsoft ont depuis quelques années multiplié les partenariats entre leurs deux clouds. Tout à commencer en 2019 par une volonté d’interconnecter Azure et OCI au travers de liens privés sécurisés pour rapprocher leurs services respectifs. En 2022, les deux acteurs annonçaient la disponibilité d’une étrange solution « Oracle Database Service pour Microsoft Azure », concrétisation d’une vision permettant à une application Web dans Azure de consommer des données dans des bases Oracle sur OCI avec des performances maximales, une haute disponibilité garantie et sans surcoût.

En septembre dernier, les deux acteurs annonçaient un nouveau partenariat pour permettre à Oracle d’installer des infrastructures OCI directement dans les datacenters Azure. Connue sous le nom de « Oracle Database @Azure », l’offre propose un modèle de support conjoint et des processus d’achat simplifiés.

Plus récemment, Microsoft a également annoncé utiliser OCI pour y déborder des traitements IA d’abord de Bing puis d’OpenAI afin de soulager ses propres infrastructures.

Cette semaine, Oracle franchit une nouvelle étape dans son partenariat avec Microsoft en annonçant la disponibilité générale d’Oracle Autonomous Database sur Azure.

Karan Batta, vice-président senior d’Oracle Cloud Infrastructure, souligne l’importance de cette avancée : « 96% des entreprises du Fortune Global 100 et des milliers d’autres organisations de premier plan dans le monde s’appuient sur les bases de données Oracle pour gérer leurs activités. Depuis le lancement d’Oracle Database@Azure, nous avons constaté une demande client incroyable. Avec Oracle Autonomous Database, les entreprises peuvent accélérer leurs plans de fermeture de datacenter et permettre aux développeurs Azure de créer des solutions facilement ».

C’est la première fois qu’Autonomous Database est ainsi disponible ailleurs que sur cloud d’Oracle !

Pour rappel, Oracle Autonomous Database est une version cloud, serverless, et à la maintenance entièrement automatisée d’Oracle Database. En outre cette version intègre plusieurs outils pour les développeurs, notamment Oracle Application Express (APEX, une plateforme de développement low-code), une interface Jupyter notebooks pour le machine learning, les outils Data Studio pour les ingénieurs de données et un accès facile aux lacs de données, le support de fonctionnalités IA comme AI Vector Search.

Techniquement, la nouvelle offre « @Azure » repose sur un redéploiement d’Autonomous Database sur l’infrastructure OCI déployée sur Azure.

La base de données autonome d’Oracle sur Azure offre plusieurs avantages clés :

Gestion automatisée et évolutivité élastique Intégration avec le portail et les API Azure Rapprochement des données Oracle au plus près des Azure AI Services Accélération du développement d’applications Facilitation de la migration vers le cloud Accessibilité pour les entreprises de toutes tailles

Le service sera initialement disponible dans la région Est des États-Unis via le programme Oracle Database@Azure, avec une expansion prévue dans d’autres centres de données en 2024.

La tarification de la base de données autonome sur Azure sera identique à celle sur OCI (Oracle Cloud Infrastructure). Les clients pourront y accéder via une « offre privée » sur la marketplace Microsoft Azure.

À lire également :