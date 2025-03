Java fête ses 30 ans et prouve qu’il a encore de l’énergie à revendre ! Avec Java 24, le langage se modernise en misant sur l’IA, des performances accrues et une sécurité renforcée face aux défis quantiques. Un vrai bond en avant pour les anciens développeurs Java ! Mais Oracle cherche aussi à séduire les nouvelles générations…

Avec ses 24 JEPs (Java Enhancement Proposals) et plus de 3 000 corrections de bugs et améliorations mineures, Java 24 prouve qu’après trois décennies, non seulement le langage n’a pas pris une ride, mais il sait évoluer pour s’adapter aux méthodes de programmation modernes et aux cas d’usage contemporains, en adoptant par exemple l’IA ou le chiffrement post-quantique. Trente ans après sa naissance, le langage reste extrêmement populaire, continue de figurer dans le Top 3 de tous les classements des langages de programmation les plus employés, et anime plus de 50 % des applications métiers d’entreprise (dans près de 7 entreprises sur 10, selon une étude d’Azul).

Simplicité et modernité. Tels sont les maîtres mots de ce Java 24 qui fait beaucoup pour simplifier la vie des développeurs. Cette nouvelle version rend le code plus naturel à écrire et à lire, notamment grâce à des conditions plus expressives qui s’adaptent mieux aux applications d’IA.

L’IA est ainsi l’un des grands axes d’amélioration de Java 24 qui non seulement cherche à faciliter les inférences mais promet aussi de simplifier les intégrations avec les moteurs IA et bibliothèques IA écrites en code natif afin de s’exécuter au plus proche des CPU et GPU (grâce notamment à l’intégration dans Java 24 du projet Panama qui vise à simplifier les interactions entre le code Java et les bibliothèques en C, C++, etc.).

La construction des programmes devient plus intuitive avec des constructeurs réorganisés et une importation de bibliothèques simplifiée. Les débutants apprécieront particulièrement la possibilité d’écrire des programmes courts et progressifs, tandis que les experts y trouveront des moyens d’optimiser leurs projets.

Côté performances, Java 24 propose de nouveaux outils pour transformer les données efficacement et partager des informations entre différentes parties d’un programme sans risque de conflits. Le langage permet désormais d’exploiter pleinement les capacités des processeurs modernes, ce qui accélère considérablement les calculs intensifs et l’inférence d’IA.

La sécurité n’est pas oubliée avec des protections renforcées contre les futures menaces quantiques et l’intégration des premières briques de chiffrement post-quantique, garantissant la confidentialité des données et l’authenticité des communications numériques même lorsque les ordinateurs quantiques seront suffisamment évolués pour exécuter l’algorithme de Shor et casser nos actuels clés de chiffrement.

Les applications Java deviennent aussi plus légères et démarrent plus rapidement grâce à une meilleure gestion de la mémoire et la possibilité de créer des versions allégées du JDK. Ces améliorations permettent aussi de déployer plus facilement les logiciels dans divers environnements rappelant à quel point le langage a su s’imposer du mobile au cloud.

En abandonnant progressivement le support des anciennes plateformes (à commencer par le support de Windows 32 bits), Java 24 se tourne résolument vers l’avenir, offrant aux développeurs un langage moderne adapté aux défis contemporains de l’IA et de la sécurité informatique. Reste désormais à convaincre les jeunes générations. Et Oracle a bien compris que l’univers trentenaire de Java pouvait se montrer intimident voire étouffant. Alors, l’éditeur accompagne la sortie de Java 24 d’une grande campagne de séduction et d’initiation au travers du lancement d’un nouveau portail « Learn.java » plus accessible et pensé pour les enseignants et leurs étudiants. « Ce lancement témoigne de notre engagement à rendre Java plus facile à apprendre et à utiliser » expliquent les responsables de Java chez Oracle.

Pour autant, si Java 24 marque une évolution très importante du langage, cette version n’en demeure pas moins une édition à courte portée (6 mois) qui prépare en réalité le terrain à la prochaine version LTS, Java 25, attendue à la fin de l’année.

