Porté par l’IA et la data-science mais aussi par sa simplicité d’accès et son universalité, Python règne en maître des langages les plus populaires. Mais pour combien de temps encore?

Python continue de régner sans partage sur le paysage de la programmation. Véritable phénomène depuis les années 1990, Python est passé de la 23ᵉ place (en 1995 selon TIOBE) à la première place mondiale. Cette montée continue témoigne de la polyvalence et de la facilité d’utilisation de ce langage, désormais incontournable pour de nombreux développeurs, débutants comme confirmés.

Selon l’index TIOBE, qui calcule chaque mois la popularité des langages en fonction du nombre de développeurs, de cours et de fournisseurs tiers, Python a enregistré en 2024 une progression record de +9,3 % , dépassant largement Java (+2,3 %), JavaScript (+1,4 %) et Go (+1,2 %). Cette hausse lui vaut ainsi le titre de « Langage de l’année 2024 » par TIOBE.

Une place de leader incontestée

Avec un taux d’adoption élevé dans l’apprentissage automatique, la data science, le développement web et bien d’autres domaines, Python occupe la première place dans l’index TIOBE de janvier 2025 avec 23,28 % de popularité. Son principal point faible, selon Paul Jansen (PDG de TIOBE), reste ses performances limitées et sa détection tardive des erreurs (au moment de l’exécution).

Le top 10 TIOBE :

Python (23,28 %)

C++ (10,29 %)

Java (10,15 %)

C (8,86 %)

C# (4,45 %)

JavaScript (4,2 %)

Go (2,61 %)

SQL (2,41 %)

Visual Basic (2,37 %)

Fortran (2,04 %)

En 2024, le C a perdu du terrain et se retrouve devancé par C++ et Java, en partie à cause de son remplacement par C++ dans de nombreux systèmes embarqués.

Par ailleurs, PHP a quitté le top 10, désormais occupé par Go.

Rust poursuit sa progression, malgré sa complexité d’apprentissage, et Kotlin recule hors du top 20.

On note aussi les envolées de Zig (de la 149e à la 61e place) et de Mojo (de la 194e à la 68e), que TIOBE prédit plus haut encore en 2025! Né en 2016,

Zig est un langage de programmation compilé, impératif et polyvalent, conçu pour la robustesse, l’optimisation et la maintenabilité. Il offre une gestion explicite de la mémoire sans exploiter de coûteux « garbage collector », prend en charge la compilation croisée et vise à concurrencer des langages comme le C et le Rust. Il se distingue par sa capacité à offrir un contrôle fin sur les ressources système tout en maintenant une syntaxe claire et concise.

Quant à Mojo, ce langage combine la simplicité de Python (il est d’ailleurs compatible avec les bibliothèques Python) aux performances de Rust. Compilé, il a été spécifiquement créé pour être proche du hardware et tirer parti des architectures matérielles modernes, en particulier dans le domaine de l’IA et du calcul scientifique.

Python ne domine d’ailleurs pas que le classement TIOBE. Le classement PyPL (basé sur la fréquence de recherches de tutoriels) corrobore sa suprématie avec 29,8 % de parts de popularité. Java, JavaScript et C/C++ se maintiennent également en tête, mais sans menacer la domination de Python.

Une domination que le langage phare des années IA ne devrait pas perdre de si tôt. Même si les évolutions toujours plus rapides du secteur technologique peuvent à tout moment venir redistribuer les cartes, la popularité de Python reste très solide grâce à sa vaste communauté, son écosystème riche et sa facilité d’apprentissage.

À lire également :