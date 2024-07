Au-delà du support des fonctions Python au cœur des tableaux Excel, le tableur de Microsoft va prochainement accueillir un véritable éditeur de code Python pour développeurs aguerris.

Nous avons eu l’occasion d’en parler récemment, Microsoft est sur le point d’officialiser une innovation majeure d’Excel en test depuis près d’un an : l’intégration de Python !

Excel pourra donc très officiellement exploiter des fonctions écrites en Python dans les cellules du tableur, une librairie Python développée par Microsoft permettant même de directement manipuler les cellules et le tableur depuis du code Python.

Avoir du code Python dans Excel c’est bien. Mais pouvoir l’éditer avec tout le confort d’un environnement de développement, c’est mieux.

C’est pourquoi l’équipe Excel Labs de Microsoft Garage s’est attachée depuis plusieurs mois au développement d’un véritable éditeur de code Python intégré au cœur d’Excel sous la forme d’un Add-In, autrement dit d’une extension.

Et Microsoft vient d’annoncer que celui-ci serait prochainement directement livré avec Excel et non plus sous forme d’add-in.

Selon la firme dirigée par Satya Nadella, « cet éditeur Python améliore l’expérience Python dans Excel en offrant un plus grand espace d’édition pour écrire des blocs de code plus importants ainsi que des fonctions de productivité ».

Depuis l’éditeur Python, vous pouvez voir une liste de toutes les cellules Python dans votre feuille de calcul. Chaque cellule est traitée comme une cellule de code dans un carnet Jupyter. Dans le volet de l’éditeur Python, vous pouvez aisément modifier les cellules et les exécuter. La sortie de la cellule Python peut être affichée nativement dans votre feuille de calcul Excel, qu’il s’agisse de texte brut, de données numériques ou même d’une visualisation ou d’un DataFrame.

Ce nouvel éditeur Python offre les fonctionnalités clés de tout IDE telles que l’Intellisense, la colorisation et l’aide sur les fonctions, sans sortir d’Excel. Par ailleurs, il permet de suivre et surveiller le flux d’exécution pour simplifier le debugging.

Pour l’instant ce nouvel éditeur est diffusé à tous les Office Insiders. Mais il est toujours accessible sous forme d’add-in via l’extension Excel Labs disponible sur l’Office Store.

À lire également :